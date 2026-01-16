Als er één Nederlander is die weet hoe je een auto met een ongezond tempo over een circuit jaagt, dan is het natuurlijk Max Verstappen. Ook in 2026 rijgt Verstappen ongetwijfeld apexen (apeci?) aan elkaar alsof er geen morgen meer is. Dat doet hij in déze nieuwe F1-auto.

Op AutoWeek.nl zijn we van alle markten thuis, hoewel autosport nauwelijks tot geen deel van ons aandachtsgebied uitmaakt. Voor de nieuwe auto van Max Verstappen en kersvers teamgenoot Isack Hadjar maken we graag een uitzondering. Die nieuwe Formule 1-auto heet RB22 en verschilt nogal van de wat prestaties betreft behoorlijk controversiële RB21 die hij vervangt.

Allereerst heeft Max' nieuwe bolide geen aandrijflijn van Honda, maar van Ford. Inderdaad: de fabrikant die je in Nederland tegenwoordig voornamelijk kent van kleine Ecoboost-motoren, is verantwoordelijk voor de krachtbron van de RB22. Die krachtbron is net als vorig jaar weer een piepkleine V6: een 1.6 met turbo. De aandrijflijn is van de MGU-H ontdaan. Wat dat is: een systeem dat de warmte van uitlaatgassen omzet in elektrische energie om de turbo sneller op te kunnen spoelen, maar die die die vrijgekomen energie ook kan opslaan. Het systeem dat energie recupereert tijdens remmen, de MGU-K, blijft bestaan en speelt vanaf dit jaar een veel grotere rol. Die MGU-K fungeert tijdens het remmen dus als generator, maar tijdens optrekken als elektromotor. Het vermogen van die elektromotor is voor 2026 opgeschroefd van 163 pk naar 476 pk.

We zijn hier echter niet voor de diepgaande technische analyse van de Formule 1-auto van Red Bull, of voor een uitgebreid verhaal over de nieuwe regels, de komst van actieve aerodynamica of het verdwijnen van DRS. Wel zien we vandaag hoe dat allemaal verpakt is. De livery van de RB22 lijkt van een afstandje vrijwel identiek aan die van de vorige F1-auto van Red Bull. Het blauw in de blauw-zwarte kleurstelling is echter een stevige tint lichter en heeft een ander patroon. Daarmee is gekozen voor glanzend in plaats van mat.

Op 26 januari vinden de eerste tests plaats en wel op het Circuit de Barcelona-Catalunya in - je verwacht het niet - nabij Barcelona.