Volkswagen blikt met de ID Cross vooruit op zijn compacte elektrische cross-over die het in de tweede helft van volgend jaar op de markt brengt. Die auto verhoudt zich straks tot de elektrische ID Polo zoals de T-Cross nu tot de brandstof-Polo. De Volkswagen Group is natuurlijk zeer bedreven in het uitsmeren van techniek over diverse merken en dus is het niet meer dan logisch dat de Volkswagen een zustermodel van Skoda krijgt. En terecht: het doel is namelijk om de cross-overs een relatief vriendelijke prijs te geven. De Skoda Epiq moet namelijk een vanafprijs van zo'n €25.000 krijgen. In maart 2024 gaf Skoda met de Epiq Concept al een glimp van die cross-over en dat doet het nu - kort nadat Volkswagen de ID Cross toont - weer. De Skoda Epiq die nu op je scherm staat is nog niet helemaal productierijp, maar geeft een veel beter beeld van de productieversie dan de in 2024 getoonde versie.

Toegegeven: de nieuwste vooruitblik op de Skoda Epiq brengt wellicht weinig visuele verrassingen. De Epiq Concept van 2024 is simpelweg iets concreter geworden. Onlangs liet AutoWeek de productieversie van de Epiq al eens tekenen op basis van wat we al wisten. De uiterlijke verschillen tussen onze vooruitblik en de Epiq die Skoda nu de wereld in slingert, zijn nihil.

425 kilometer actieradius en grote bagageruimte

Het uiterlijk van de nieuwste voorbode van Skoda's compacte elektrische cross-over is misschien ook niet eens het grootste nieuws. Relevanter zijn namelijk de cijfers die de Tsjechen van het studiemodel delen. Zo weten we dat hij 4,1 meter lang wordt. Daarmee is hij een heuse 15 centimeter korter dan de Kamiq waarvoor hij in zekere zin als elektrisch alternatief fungeert. Ondanks zijn compacte afmetingen kun je achterin de Skoda Epiq 475 liter kwijt. Ongetwijfeld met een verschuifbare achterbank in de voorste stand, maar 475 liter is in dit segment een enorme prestatie. Ter vergelijking: achterin de langere Kamiq past 400 liter.

Die flinke interieurruimte heeft de Skoda Epiq te danken aan zijn platform. Net als de genoemde ID Polo en ID Cross troont de Epiq namelijk op een goedkopere en aangepaste versie van het MEB-platform dat je onder auto's als de ID3 en Skoda Enyaq aantreft. Het is in de basis niet achter- maar voorwielaangedreven en dat levert natuurlijk meer ruimte op achterin. Voor de Skoda Epiq geeft Skoda een elektrisch bereik van 425 kilometer op.

De Skoda Epiq loopt in 2026 samen met de ID Polo en diens cross-overbroertje van de band in het Spaanse Pamplona. Ook Cupra krijgt een compacte auto op het platform van het Volkswagen- en Skoda-trio: de Raval. Die zal echter in Martorell van de band lopen.