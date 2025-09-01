Volkswagen pakt wat elektrische auto's betreft stevig door. Het komt binnenkort met een volledig elektrische compacte cross-over, een auto die je moet zien als het elektrische alternatief voor de Volkswagen T-Cross. Vandaag kunnen we je al laten zien hoe die opdroogt.

De ID3 is momenteel de kleinste elektrische auto van Volkswagen. Dat zal hij echter niet lang blijven. Volkswagen brengt de komende jaren diverse nieuwe kleinere elektrische auto's op de markt. Zo komt er een ID Polo of ID2 te heten elektrisch alternatief voor de Polo waar het merk met de ID2All Concept al op vooruitblikte. Maar er is meer. Zo komt er een elektrische A-segmenter die je als spiritueel opvolger van de e-Up kunt zien én Volkswagen werkt aan een compacte elektrische cross-over. Die verhoudt zich straks op dezelfde wijze tot de ID Polo/ID 2 als de T-Cross tot de Polo. Tijdens de IAA in München laat Volkswagen straks zien wat je van die nieuwe elektrische cross-over kunt verwachten.

Volkswagen geeft al een tweetal designschetsen vrij van zijn nieuwe compacte elektrische cross-over. Dat Volkswagen de nieuwe en beduidend strakkere designkoers die het sinds het aantreden van designchef Andreas Mindt vaart doorzet, is evident. We zien elektrische cross-over die net als de genoemde ID.2All en de ID.Every1 voornamelijk vrij is van nodeloze visuele poespas en bedeeld is met strakke verlichting aan zowel voor als achterzijde.

De officieel nog naamloze elektrische Volkswagen wordt een zustermodel van de Skoda Epiq. We mikken erop dat ook de elektrische Volkswagen zo'n 4,1 meter lang wordt en een vanafprijs van tussen de €25.000 en €30.000 krijgt. Onder het te tonen koetswerk schuilt het MEB Entry-platform, hardware die in de basis is bedoeld voor voorwielaandrijvers. Het MEB-platform dat onder auto's als de ID3 zit, is in de basis een voorwielaangedreven platform. Net als de Epiq loopt de productieversie van deze Volkswagen straks van de band in het Spaanse Pamplona. Volgens Volkswagen is de concept-car 'vrijwel productierijp'. Ga er dus niet vanuit dat de uiteindelijke productieversie er optisch sterk van gaat verschillen.

Op 7 september weten we meer, dan beleeft de concept-car zijn publieksdebuut tijdens de IAA.