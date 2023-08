Zo werkt hybride systeem van de Honda Civic, onze duurtester

Honda heeft zijn eigen hybride aandrijfsysteem: e:HEV. Dit werkt met een vaste overbrenging, er wordt niet geschakeld. Dat het werkt, ervaren we nu al bijna een half jaar met onze duurtest-Civic e:HEV , die vlot en zuinig is, maar hoe werkt het dan?

Bij de term ‘hybride aandrijflijn’ weten we dat er doorgaans een verbrandingsmotor en een elektromotor aan boord zijn, maar nog lang niet hoe die samenwerken. Al dan niet om patenten te omzeilen lijkt elke fabrikant het op zijn eigen manier aan te pakken. Met het e:HEV-systeem heeft Honda tegenwoordig zijn eigen variatie op het thema. We vinden dat systeem ook in de Civic in onze duurtestvloot. Het principe doet nog het meest denken aan de manier waarop de voorwielen van de Mitsubishi Outlander PHEV worden aangedreven.

In principe doet de elektromotor het werk. De daarvoor benodigde elektriciteit komt uit een accu. En is de acculading niet toereikend, dan komt de elektriciteit van een dynamo die door de verbrandingsmotor wordt aangedreven. Levert de dynamo eventjes meer dan de elektromotor nodig heeft, dan wordt het overschot opgeslagen in de accu. Als de elektromotor meer nodig heeft dan de dynamo kan genereren, dan kan de accu dat aanvullen.

Sweet spot Civic e:HEV bij 70 procent belasting

De benzinemotor is het meest efficiënt wanneer hij zo’n beetje halverwege zijn toerenspectrum werkt en dat dan wanneer hij voor ongeveer 70 procent wordt belast. We noemen dat gebied ook wel de ‘sweet spot’. Buiten die sweet spot kan hij wel tot 50 procent meer benzine per kW verbruiken. Bij een conventionele aandrijflijn ontkom je daar niet aan, de motor moet over zijn hele toerenrange en onder alle belastingen de aandrijving verzorgen. Bij het e:HEV-systeem draait de verbrandingsmotor alleen in het gunstigste werkgebied.

Tussen de elektromotor enerzijds en de viercilinder plus dynamo anderzijds zit ook een koppeling. Wanneer de computer bepaalt dat het efficiënter is om op de verbrandingsmotor te rijden, dan sluit de koppeling en zorgt de benzinemotor voor de aandrijving. De elektromotor draait dan loos mee. Versnellingen zijn er niet, er is één vaste overbrenging en die komt ongeveer overeen met wat we gewend zijn van een vijfde of zesde versnelling, het verzet waarin je normaliter de topsnelheid bereikt. Hierdoor zal de auto altijd op de elektromotor wegrijden en kan de benzinemotor pas aandrijven vanaf een door de computer bepaalde snelheid omdat de verbrandingsmotor anders te weinig toeren maakt en afslaat.

Wordt de benzinemotor minder belast voor aandrijfkrachten, dan kan er nog even voor extra belasting worden gezorgd door de accu bij te laden. En is er juist meer nodig, dan springt de elektromotor weer aan. Alles is er op gericht dat wanneer de benzinemotor (die trouwens werkt volgens het Atkinson-principe) aan de bak moet, hij zoveel mogelijk in de sweet spot werkt.

Met de Honda Civic naar Swindon

Maar hoe gaat het verder met de duurtester die we eerder dit jaar voorstelden? Onlangs namen we hem mee voor een trip naar Engeland. Vorige generaties Civic maar ook andere Honda’s liepen daar van de band in Swindon en daarom maakten we een kleine omweg naar die plek. De hele reis vanuit Nederland naar Swindon zijn we in een goed humeur. Van de keurig strakke snelwegen in Nederland tot de ­pokdalige Britse B-wegen: overal voelt de Civic aan als een kwaliteitsproduct dat comfort en rijplezier subliem verenigt. De stemming slaat helaas snel om zodra we de poort van de voormalige fabriek voorbijrijden. Grote betonnen obstructies, pylonen op de weg en dichte hekken waarachter een verlaten megacomplex staat, ­geven het ­geheel een bijna post-apocalyptische ­uitstraling. Dat de rotondes bij de noord- en zuidpoort nog vernoemd zijn naar Honda, maakt het zelfs een tikkeltje spookachtig. Rondom de sluiting maakte Honda nog trots bekend dat het Amerikaanse Panattoni de faciliteit zou overnemen en dat er een grote logistieke operatie aan zat te ­komen. Daar is kennelijk weinig van ­terechtgekomen.

Toch blijkt het complex allesbehalve ­vergeten. Als we even snel een foto willen maken door bij de noordingang tussen de pylonen door te sturen, beginnen vrijwel direct sirenes te loeien. Nog voordat we stilstaan, staan er twee weinig vriendelijke bewakers voor de auto. Die schakelen op hun beurt weer de politie in en nog geen tien minuten later stellen vier geüniformeerde mensen zich rond de nieuwe Civic op om te vragen wat wij hier nou helemaal aan het doen zijn. Als blijkt dat we geen snode plannen hebben, mogen we weer gaan, maar antwoord op de vraag wat er nu eigenlijk gaande is op het complex krijgen we niet. Jammer.

De Honda Civic neemt het in AutoWeek 35 die woensdag 30 augustus uitkomt in een vergelijkende test op tegen een Volkswagen Golf. En dan nadert het afscheid waarbij we traditiegetrouw een video maken waarin we je bijpraten over zes maanden rijden met de Civic e:HEV.

Honda Civic in cijfers

Beginstand 9.104 km

Tussenstand 23.168 km

Gereden kilometers 14.064

Getankt liters 735,64

Gemiddeld verbruik 5,2 l/100 km (1:19,1)

Brandstofkosten €1.355,26