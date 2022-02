Luxe auto’s moeten evenwel niet alleen qua aandrijving, maar toch ook op het gebied van digitalisering innoveren, toch?

“Digitalisering is sowieso the next big thing, ook in onze branche. Een auto wordt zo langzamerhand een mobile device waar je letterlijk in kunt zitten. De nieuwe iX geeft goed weer hoe ver we op dat vlak staan bij BMW, met 5G-connectiviteit voor over-the-air-updates of opties en een hele reeks processoren om al die applicaties vlekkeloos te laten draaien. We moeten er wel op toezien dat auto’s door elektrificatie en digitalisering niet te kil worden, zeker in de hogere segmenten, waar klanten meer dan een goed werkende auto verwachten. Zo’n product moet emoties losmaken en tegelijk een begeerte creëren, wat in een digitale omgeving niet zo evident is.”

Luxe auto’s moeten dus vooral uniek blijven en hun eigen verhaal vertellen?

“Inderdaad, anders dreigen we auto’s te maken die weliswaar alle toeters en bellen hebben, maar geen emotionele reactie uitlokken. Het bijhorende verhaal moet kloppen om ons erfgoed op gepaste wijze met nieuwe elementen te combineren tot een begeerlijk product. Een geijkt recept bestaat daar helaas niet echt voor, maar we hebben wel ingrediënten die we op verschillende modellen kunnen toepassen. Zo introduceert de iX een reeks technologieën die netjes op de achtergrond blijven en onder de noemer shy tech vallen. De vuldop van het sproeireservoir onder het BMW-embleem is daar een goed voorbeeld van, maar het kan dus ook digitaal. Voor features zoals verwarmde interieurpanelen baseren we ons dan weer op het smart home-principe, waarbij alles discreet op de achtergrond gebeurt. In een luxe auto mag de ventilatie bijvoorbeeld echt niet in je gezicht blazen, maar werken moet die wel.”

Moeten we die nieuwe luxestijl dan minimalisme noemen?

“Wij zeggen wel eens dat onze auto’s steeds minder knoppen hebben, maar zeker niet ‘knoppenloos’ zijn. Voor belangrijke functies wil je nog steeds fysieke toetsen, zeker bij een actieve rijstijl, die op een scherm tokkelen moeilijk maakt. Daarom laten we ook heel wat processen automatisch werken, al dan niet met een voorspellende functie die gaandeweg bijleert om de gebruiker te ontzorgen. Daarnaast laten we de rijhulpsystemen samenwerken met de navigatie en andere sensoren om zelf te voelen wanneer er een stadskern nadert en bijvoorbeeld een andere vorm van recuperatie van de remenergie te selecteren. De bestuurder kan alles zelf aanpassen, maar heeft ook de mogelijkheid om bepaalde instellingen aan het autobrein over te laten.”

Vreest u niet dat met name nieuwe gebruikers over­donderd zullen worden door al die mogelijkheden?

“Het is onze taak om de gewennings-fase van een nieuwe auto zo kort en zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ik denk bovendien dat shy tech ook daarmee kan helpen, omdat het automatisch op de achtergrond werkt, zonder dat de gebruiker er iets aan moet doen. De functies die je als nieuwe eigenaar zelf moet ontdekken, mogen dus niet te talrijk zijn. We streven ernaar om de bediening van onze auto’s in de eerste plaats intuïtief te houden, zelfs als je de handleiding niet hebt gelezen. Dan ken je misschien niet alle functies, maar de hoofdfuncties zijn sowieso duidelijk. Wie daarna meer uit zijn auto wil halen, kan zijn kennis op verschillende manieren vrij eenvoudig bijschaven.”

In welke mate worden luxe auto’s nog ontwikkeld voor passagiers op de achterbank?

“Dat verschilt van model tot model. In de 7-serie besteden we logischerwijs veel aandacht aan de achterpassagiers, maar dat doen we eigenlijk ook bij de X-modellen. Chinese klanten laten zich bijvoorbeeld graag in een SUV chaufferen of brengen hun ouders – die vaak voor de auto betalen – overal naartoe. We kunnen dus stellen dat de achterbank gestaag aan belang wint, wat voor onze ingenieurs een extra uitdaging vormt. Aan het stuur moet een 7-serie immers als een echte BMW aanvoelen, terwijl de passagiers op de achterbank vooral naar comfort verlangen.”

Ondanks de crisis is de markt voor nieuwe luxe auto’s en directieauto’s echt aan het boomen. Hoe verklaart u dat?

“De vraag naar luxe neemt niet af omdat er een pandemie heerst. Na de grote lockdown van 2020 zagen we dat veel klanten als het ware iets goed te maken hadden en zichzelf wilden belonen na een moeilijke periode. De populariteit van jonge tweedehands auto’s groeide dan weer door de oplopende levertijden ten gevolge van het gebrek aan halfgeleiders. Toch is een verregaande vorm van personalisatie nog altijd de ultieme vorm van luxe. Zo hadden we recent een 7-serie waarbij al het chroom was vervangen door echt zilver of een andere die vanbinnen helemaal met vis­huiden was bekleed, op verzoek van een Scandinavische vishandelaar. De opvallendste was een 7-serie met diamanten in de deurbekleding, waarvoor we zelfs een waardetransport hebben ingeschakeld om de onderdelen veilig bij de dealer te krijgen. Luxe kent vele gezichten.”