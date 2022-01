Zo ver komt de Peugeot e-2008 in de praktijk

De elektrische versie van de Peugeot 2008, de e-2008 is sinds de zomer van 2020 op de markt. Bij AutoWeek hebben we hem diverse keren, onder diverse omstandigheden getest . Daarnaast zijn er ook de nodige gebruikerservaringen in de reviewsectie op deze site. De hoogste tijd dus om het antwoord te geven op de vraag: hoe ver komt de Peugeot e-2008 in de praktijk?

Als een auto in een vergelijkende test zit rijden we de auto doorgaans een week. De eerste keer dat dat voor de Peugeot e-2008 gold, nam hij het op tegen de Hyundai Kona Electric. In de zomer van 2020 was het in de periode van de testmetingen 23 graden, onbewolkt en droog. In die test kwam de Peugeot e-2008 uit op een testverbruik van 20,3 kWh per 100 kilometer, en kwam de auto met het accupakket van 50 kWh 246 kilometer ver op een lading. Eind 2020 namen we de Peugeot e-2008 op in de duurtestvloot en met die auto maakten we een vergelijkende test met de Citroën ë-C4. Het was in de koudste periode van het jaar, februari 2021, en bij buitentemperaturen van -2 graden Celcius kwam de Peugeot e-2008 229 kilometer ver op een lading. Het gemiddeld energieverbruik bedroeg 230 kilometer.

Bij het intreden van het voorjaar waren de temperaturen aangenamer, en kwam de duurtester 260 kilometer ver op een lading. De omstandigheden waren dusdanig dat de airco niet aan hoefde, bij rond de 12 graden noteerden we 260 kilometer op een lading wat neerkomt op 19,2 kWh per 100 kilometer.

Als testauto bij AutoWeek kwam de Peugeot e-2008 in de winter dus 230 kilometer ver en in het voorjaar 260.

Wat halen de gebruikers?

Naast het testverbruik van AutoWeek zijn er ook berijders van een Peugeot e-2008 die hun bevindingen bijhouden in een gebruikersreview. Deze reviewer is in september met zijn elektrische Peugeot gaan rijden en komt in de eerste periode 250 tot 270 kilometer ver, met daarbij de kanttekening dat de airco nog nauwelijks aan heeft gestaan en de snelheid niet hoger lag dan 105 kilometer per uur.

Een andere e-2008-rijder merkt in zijn ervaringen op dat bij langere snelwegritten zijn Peugeot 238 kilometer ver komt op een lading. Daarmee lijkt de hoeveelheid kilometers die de reviewers afleggen op wat wij in diverse tests ook al concludeerden, een Peugeot e-2008 komt in de praktijk 230 tot 260 kilometer op een acculading.

Meer actieradius

Overigens hebben we de Peugeot e-2008 met de aangekondigde grotere actieradius nog niet in een test gehad, en ook in de gebruikersreviews ontbreekt een dergelijk exemplaar. Door de toepassing van een warmtepomp moet de e-2008 25 kilometer verder komen op een acculading. De fabrieksopgave is dan 345 kilometer. Voor de geteste exemplaren is de beloofde actieradius 320 kilometer, al heeft Peugeot op de eigen site heel netjes een reikwijdtevoorspeller die aangeeft wat de actieradius is als je het type gebruik invult.