Zo ver komt de Fiat 500e in de praktijk

De Fiat 500e is bijna twee jaar op de markt. Je kunt deze geheel elektrische auto in twee varianten krijgen: met een accucapaciteit van 24 kWh en met bijna het dubbele daarvan. Die Fiat 500e 42 kWh hebben we meerdere keren in een test gehad, in verschillende seizoenen. Tijd dus om een beeld te schetsen hoe ver de elektrische 500 met 42 kWh-accucapaciteit in de praktijk komt.

Twee keer reden we de Fiat 500e bij frisse temperaturen. In de eerste vergelijkende test in het najaar was het koud, maar was er geen harde wind of regen, waardoor de auto toch nog een actieradius van 250 kilometer had. De WLTP-fabrieksopgave is 314 kilometer. In die periode, waarin de Fiat 500e 42 kWh overigens op reikwijdte zijn tegenstrever Honda E met gemak aftroefde, was het gemiddelde energieverbruik 19,5 kWh/100 kilometer.

500e als 3+1

Een halfjaar geleden was de Fiat 500e opnieuw voor een week te gast. Het betrof een 3+1-versie, dus een exemplaar met extra portier. Veel regen en wind lieten de actieradius in die periode zakken tot 216 kilometer.

In de zomer 300 kilometer ver

In de zomer van 2022 waren de omstandigheden een stuk gunstiger. De 500e verscheen net als in het najaar van 2020 weer als ‘cabrio’ in onze testvloot. De dubbeltest was tegen een andere elektrische auto waarvan het dak open kan, de Smart ForTwo Cabriolet. Opnieuw reed AutoWeek de 42 kWh-versie. Bij 22 graden steeg de actieradius naar 300 kilometer in de praktijk: 297 kilometer. Het verbruik was gemiddeld 14,1 kWh/100 km. Dat komt overeen met het gemiddelde verbruik dat deze Fiat 500e-rijder noteert in zijn gebruikersreview.

Een andere reviewer meldt een range van 260 tot 300 kilometer per uur.

Gebruiksreviews van de variant met 24 kWh-accupakket zijn nog niet geschreven. Deze versie is ook nog niet door AutoWeek getest. Deze variant heeft niet alleen minder capaciteit, ook het vermogen van de elektromotor ligt een stuk lager. Met 70 kW/95 pk is deze versie minder vlot dan de 42 kWh, die een 87 kW/118 pk sterke elektromotor heeft. De actieradius van de lichtste versie is volgens WLTP-fabrieksopgave 190 kilometer.