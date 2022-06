Zo ver komt de Dacia Spring in de praktijk

Wie elektrisch wil rijden, maar geen al te groot budget heeft, komt niet om de Dacia Spring heen. Dat hij ook aan de lader bescheiden is, merkten we al in eerdere tests. Nu we hem als duurtester hebben en de zomer in het land is, kijken we hoe hij in de warme praktijk presteert.

Sinds een tijdje rijdt de Dacia Spring in onze duurteststal mee, maar eerder al testten we hem uitgebreid in een dubbeltest tegen de Volkswagen e-Golf. Dat was in de herfst van afgelopen jaar, toen de temperaturen niet boven de 10 graden uit kwamen. Omstandigheden waaronder we een praktijkverbruik van 14,4 kWh/100 km noteerden. Dat was heel netjes, want weinig meer dan de 13,9 kWh/100 km die Dacia zelf opgeeft. Maar kan het nog beter?

Warmpjes

Inmiddels is het lekker aan het zomeren en zitten we ruim boven de 20 graden, waarbij het af en toe zelfs tegen de 30 aan schurkt. Nu blijkt dat het 27,4 kWh grote accupakket er graag warmpjes bij zit, want het verbruik gaat flink omlaag. We maken een paar middellange snelwegritten, afgewisseld met wat stukjes binnendoor en na een paar honderd kilometer staat de boordcomputer op een hoogst respectabele 11,7 kWh/100 km. Ruim onder fabrieksopgave dus en met dit accupakket zou de Spring 234 kilometer moeten kunnen komen. Dan vergeef je hem zijn bescheiden 44 pk en 0-100 km/h in bijna 20 seconden met liefde.

Geen tussenstop

Daarmee komt een groot deel van ons land binnen bereik zonder tussenkomst van een snellader. Wij rijden vanuit Zoetermeer naar een afspraak in Oirschot, een afstand van 122 kilometer. Op en neer dus te veel om zonder bijladen te ronden, maar gedurende ons verblijf daar van zo'n anderhalf uur staat de Spring aan een eenvoudige, semi-publieke lader en weet hij er 81 kilometer bij te druppelen; de voorzichtig ingecalculeerde stop aan de DC-lader kunnen we dus overslaan. Een uurtje eerder dan gepland koppelen we de Spring in Zoetermeer weer aan de lader, met nog 59 kilometer over.

Vis in het water

Niettemin is de snellader, 495 euro voor 30 kW, een optie die je zeker moet nemen, met genoeg denkbare bestemmingen op meer dan 234 kilometer van huis. Maar één ding is zeker: bij warm weer voelt de Dacia Spring zich als een vis in het water.