De Audi Etron is er in twee accuvarianten en in twee carrosserievarianten. Bij de marktintroductie drie jaar geleden was hij er alleen als 55 quattro, later werd het gamma aangevuld met de 50 quattro, die over een kleiner accupakket beschikt en de Sportback (eveneens als 50 en 55) deed zijn intrede. Voor deze ‘zo ver komt de Audi E-tron in de praktijk’ halen we uiteraard weer de gegevens uit tests van AutoWeek maar kijken we eveneens naar reviews van E-tron-rijders.

De 55 quattro hadden we twee keer in een vergelijkende test, dat is dan een periode waarbij we de auto een week rijden. De eerste keer was het de normale, de tweede keer de Sportback. Een significant verschil in efficiency is er niet tussen beide varianten, al zou de Sportback met zijn schuin aflopende daklijn iets zuiniger moeten zijn. Bij de eerste test was de temperatuur 13 graden Celsius, bij de test waarin de 55 quattro Sportback aantrad tegen een Jaguar i-Pace 400 was het 11 graden. We kwamen begin 2019 uit op 330 kilometer op een lading. De WLTP-fabrieksopgave was 417 kilometer. Bij de test met de 55 quattro Sportback bij een zelfde temperatuur kwam de auto 317 kilometer op een acculading. Het verbruik bedroeg gemiddeld 27,2 kWh per 100 kilometer.

50 quattro eveneens in de winter

Overigens reden we de 50 quattro begin 2020 bij 9 graden en daarbij was het verbruik 28,2 kWh/100 km. Bij die variant met een accupakket van 71,2 kWh, tegen 86,4 voor de 55, is de actieradius dan nog maar net 300 kilometer.

Zomerse tests met een Audi E-tron hebben wij niet gedaan maar de vele reviewers leveren gelukkig waardevolle input voor deze ‘Zo ver komt de Audi E-tron in de praktijk’. Zomerse waardes komen bij rustige rijders uit op 340 kilometer actieradius, winterse omstandigheden leiden tot 250 kilometer, en zelfs minder bij reviewers die een 50 quattro rijden. Vaak wordt het snelladen geroemd. Dat kan bij de E-tron met een kracht tot 150 kW.

De range van een E-tron in de winter komt uit rond de 250 kilometer, en in de zomer is rond de 350 kilometer haalbaar.