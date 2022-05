Zo veel Opels Kadett zijn er nog: generatie C is een ware overlever

Nederland was tot de komst van de Opel Astra een echte Kadett-natie. De Opel Kadett was jarenlang de meest verkochte auto van Nederland. Het kwam voor dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw meer Kadetts verkocht werden dan van de nummers 2 (Ford Escort) en 3 (Volkswagen Golf) in de verkooplijst samen. Wij hebben uitgezocht van welke jaren er nog de meeste Kadetts rondrijden.

We zijn eens in de geschiedenis van de Opel Kadett gedoken voor ons klassiekerblad, AutoWeek Classics. Bij partner Car Talk International hebben we opgevraagd hoeveel Opels Kadett er nog in Nederland zijn, en uit welk decennium die dan komen. Met 4.473 zijn er nog opvallend veel Opels van dit type uit de periode 1970-1979. Toch knap als je kijkt hoeveel Kadetts er nog bestaan van het nieuwere type D en E. Die namen de jaren 1980-1989 voor hun rekening, een periode waarin de Kadett-verkopen gigantisch hoog lagen, en uit die tijd leven er nog 4.677. Uiteraard zijn er iets meer eightiessurvivors maar de Kadetts uit het decennium ervoor gaan dus opvallend lang mee.

Jaren zeventig: generatie B, C en ook nog D

Het grootste deel van de Kadetts uit de jaren zeventig is van het type C, die in 1973 kwam en in 1979 werd opgevolgd door generatie D, de eerste met voorwielaandrijving.Natuurlijk neemt de C niet alle verkopen van de jaren zeventig voor zijn rekening, er zijn uiteraard de nodige nieuwe Kadetts D geregistreerd in het laatste jaar van dat decennium en van 1970 tot in 1973 was er de B-Kadett.

Veel ONK

Van alle Kadetts met registratie in de jaren zeventig rijden er 4.006 rond met origineel Nederlands kenteken. Er zijn er slechts 413 (9,2%) geïmporteerd. Bij de Kadetts uit de jaren tachtig ligt dat aantal op 671 (14,3%).

1986 een topjaar

In de verkoopoverzichten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de generaties, een Kadett is een Kadett, en dat maakt het moeilijk te beweren dat de Kadett C de grootste overlever is van alle generaties. Onze verkoopstatistieken die teruggaan tot 1983 maken dat onderscheid ook niet, maar we kunnen wel zien dat 1986 het absolute topjaar was voor de Kadett in Nederland. Er gingen er toen maar liefst 57.421 op kenteken, dat is meer dan van de nummer twee en drie samen. Ford verkocht dat jaar namelijk 26.731 Escorts in Nederland en van de Golf wist Volkswagen er 25.781 aan de man te brengen.

Uit deze decennia stammen de Kadetts die in Nederland zijn:

Bron: Car Talk International