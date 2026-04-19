Het gemiddelde leenbedrag voor een auto bedraagt 14.000 euro. Wat weinig Nederlanders zich realiseren, is dat je bij dit bedrag maar liefst 60.000 euro minder kunt lenen voor een huis.

Voor veel Nederlanders is een auto van essentieel belang. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat bijna twee derde van de werknemers met de auto naar het werk gaat. Om precies te zijn gaat het om 65,8 procent.

Gemiddelde autolening: 14.000 euro

Het is dan ook niet gek dat het meest gekozen leendoel de auto is, zoalsblijkt uit onderzoek van Independer. Volgens het vergelijkingsplatform wordt maar liefst een op de drie berekeningen voor de aanschaf van een andere auto gemaakt.

Ruim 25 procent overweegt een lening van 5000 euro, maar het gemiddelde leenbedrag ligt op maar liefst 14.000 euro. Zo’n lening kan echter verstrekkende gevolgen hebben. "Want wil je in de komende tijd ook een huis kopen, dan heeft dat grote gevolgen voor je maximale hypotheekbedrag”, zegt Marga Lankreijer-Kos, expert lenen en hypotheken bij Independer.

Dit is de impact op je maximale hypotheekbedrag

Stel dat jij en je partner allebei een modaal inkomen hebben van 48.000 euro bruto op jaarbasis en een persoonlijke lening afsluiten van 10.000 euro voor het kopen van een auto. Zonder lening bedraagt de maximale hypotheek die je dan kunt krijgen ruim 456.000 euro. Mét lening daalt dat naar zo’n 413.000 euro. Een verschil van ruim 40.000 euro.

"Dat is een gigantisch verschil”, aldus Lankreijer-Kos. "Gezien de krapte op de woningmarkt kan dat het verschil betekenen tussen wel of geen huis kunnen kopen. Zo kost een gemiddeld woonhuis volgens het CBS momenteel bijna 490.000 euro. Ook wordt er nog altijd overboden. Heb je bijvoorbeeld een huis van 400.000 op het oog, maar geen financiële ruimte om te overbieden? Dan kan de kans op een succesvol bod lager zijn.”

Overweeg wat echt noodzakelijk is

Independer berekent dat de gemiddelde Nederlander bijna 14.000 euro wil lenen voor een auto. Verdienen jij en je partner allebei modaal? Dan daalt de maximale hypotheek daardoor met bijna 60.000 euro.

"Zoals de rekenvoorbeelden laten zien, heeft een lening verregaande gevolgen voor je maximale hypotheek”, zegt Lankreijer-Kos. "Overweeg daarom wat echt noodzakelijk is. Want leen je in plaats van 14.000 euro ‘slechts’ 5000 euro, dan kun je voor de hypotheek bijna 40.000 euro meer lenen.”

"Het kan aanlokkelijk zijn om een groter bedrag te kiezen, maar wees je bewust van de mogelijke gevolgen als je ook een huis wilt kopen. Want op de woningmarkt telt vandaag elke euro. Goed om te weten: een auto private leasen is geen alternatief. Omdat dit ook flink drukt op je maximale hypotheekbedrag”, aldus Lankreijer-Kos van Independer.

Wat voor auto koop je voor €14.000? We hebben er ruim 5.200 voor je geselecteerd.