Wat te doen als het accupakket van je elektische occasion aan vervanging toe lijkt? Zit je dan met een kostenpost van vele duizenden euro’s? Gelukkig ligt het genuanceerder en komt het niet zo vaak voor.

Menigeen weet inmiddels dat vervanging van een accupakket in een elektrische auto een kostbare aangelegenheid is. Maar hoe kostbaar? Johan Nijen Twilhaar, verbonden aan Innovam, komt met globale bedragen: “Hoewel de exacte prijs sterk kan verschillen per merk, model, accucapaciteit en beschikbaarheid van onderdelen, zien we dat je bij elektrische auto’s met compacte accupakketten, zoals de BMW i3, Nissan Leaf of Renault Zoe €4.000 tot €9.000 kwijt bent als je het complete pakket moet vervangen. Hoe groter de auto en de accu, hoe hoger de kosten.”

Inmiddels zien we steeds vaker dat het mogelijk is om slechts de beschadigde accucellen of bepaalde modules te vervangen, in plaats van het hele pakket. Niet alleen importeurs zijn daarmee bezig, ook dealerbedrijven en onafhankelijke aanbieders tuigen deze nieuwe bedrijfstak op. Of het nu onkunde is - vanwege de nieuwigheid ervan - of onwil - vreemden geen kijkje in de keuken gunnen - weten we niet, maar helaas is deze procedure nog niet zo transparant.

Lange garanties

Om te beginnen: waar moet je zijn als je het vermoeden hebt dat je accupakket niet meer helemaal in de haak is? Na herhaaldelijk vragen wilde een woordvoerder van Ford, dat inmiddels al enkele jaren de Mustang Mach-E voert, alleen kwijt ‘dat je je kunt melden bij elke Ford-dealer’. Bij Nissan, dat er al vroeg bij was met de Leaf, krijgen we een uitgebreider antwoord. “De duurzaamheid van de accu’s in onze elektrische modellen is erg hoog en we verwachten daarom niet dat klanten deze hoeven te vervangen tijdens de levensduur van de auto. In Europa wordt de Leaf dan ook ondersteund door een garantie van acht jaar, met een maximum van 160.000 kilometer, op de staat van de accu. Als die toch aan vervanging toe is, dan variëren de kosten. Deze zijn afhankelijk van de beoordeling of modules afzonderlijk kunnen worden vervangen, in plaats van de hele accu.”

Dan Kia: “Een batterijpakket - of hoogvolt-accu (HV-accu) - is een complex stuk techniek dat veel meer dan alleen cellen bevat. Bij een defect is in veel gevallen een deel-reparatie mogelijk. Door de complexiteit is het niet mogelijk vooraf alle prijzen te noemen, mede omdat onderzoeks- en reparatiekosten per situatie verschillen. Het overgrote deel van onze elektrische modellen vallen binnen onze tien jaar garantie. Kia werkt tevens aan ‘gereviseerde’ batterijpakketten. De ontwikkeling daarvan is op dit moment echter nog pril en we hebben daarom nog geen verdere details of prijzen beschikbaar. Wel is de verwachting dat gereviseerde pakketten significant voordeliger zijn dan geheel nieuwe pakketten.”

Dat horen we ook van specialist Nijen Twilhaar: “Afhankelijk van het aantal modules dat moet worden vervangen, liggen de bedragen vaak tussen €1.000 en €5.000.” Nog altijd niet mis, maar als je een grote beurt laat uitvoeren inclusief distributieriem- en bijvoorbeeld nog wat werk aan de remmen, dan mag je ook een bedrag van vier cijfers aftikken.

Wat kost een volledig nieuw accupakket? Volkswagen ID.3, Hyundai Kona en Kia e-Niro - €9.000 tot €14.000. Skoda Enyaq, Tesla Model Y en Volkswagen ID.4 - € 4.000 tot €20.000. BMW iX, Mercedes-Benz EQS en Porsche Taycan €20.000 tot €25.000