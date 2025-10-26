Ga naar de inhoud
Zoveel exemplaren van de eerste Renault Espace en Chrysler Voyager zijn er nog

Pioniers

Renault Espace en Chrysler Voyager jaren 80 MPV's

De tijd dat autofabrikanten voorschrijven welke primaire levensbehoeften de klant heeft, komt in de jaren 80 ten einde. Automobilisten worden kritischer, mondiger en geven hun spaargeld niet meer zomaar uit aan een kale auto. Tekenend is de opkomst van de MPV, met dank aan de Chrysler Voyager en de Renault Espace. Hoeveel zijn er nog over van de eerste generaties van deze twee MPV-pioniers?

De Renault Espace en de Chrysler Voyager introduceerden het begrip MPV in Europa: Multi Purpose Vehicle. Het waren auto’s waar je met een flink gezin in paste, je kon er zelfs rijdende huiskamers van maken. Destijds was met name de Chrysler behoorlijk populair. De Espace was duurder en bleef een relatieve zeldzaamheid op de weg. Natuurlijk wilden we eens kijken hoeveel van deze auto’s er nu nog over zijn in Nederland. Voor de eerste generatie van de Renault Espace was dat niet zo moeilijk, daarvan had je een Phase 1 (1984-1987) en een Phase II (1988-1991). De Chrysler werd echter verkocht onder drie merknamen (Chrysler, Dodge, Plymouth) en zeven modelnamen (Voyager, Grand Voyager, Caravan, Grand Caravan, Town & Country). Dus hebben onze vrienden van Vinacles gezocht naar negen verschillende merk- en modelcombinaties. Het resultaat zie je hier.

 

Renault Espace

Chrysler Voyager*
19845-
1985364
1986274
1987105
19881415
19891634
1990933
1991530
Totaal122104
* Inclusief varianten van Plymouth en Dodge
Bron: Vinacles
Renault Espace Chrysler Voyager Classic Cars

