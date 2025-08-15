Nogmaals gaan we winkelen met €5.000 op zak; het maximale budget voor 20 procent van de Nederlanders voor hun volgende occasion. Nadat we de vorige weken al gezins-hatchbacks en midi-MPV’s voor het voetlicht hebben laten treden, houden we het deze week bij een maatje kleiner - maar dan wel voorzien van een automaat.

Onze eisen blijven hetzelfde - tussen de 4 en 5 mille, voorzien van een benzinemotor en niet méér dan 125.000 kilometer ervaring - en dus die automaat. In een van jullie reacties van vorige week kwam de Hyundai Getz voorbij. Die zetten we vandaag in het zonnetje, samen met twee alternatieven uit Japan (waarvan een met een Hollands accent).

Hyundai Getz 1.4i DynamicVersion - 2008 - 92.426 kilometer - €4.450

Tegenwoordig zijn de meeste auto’s met een automatische versnellingsbak uitgerust, maar nog niet zo lang geleden waren automaten eerder uitzondering dan regel. Het geringere aanbod ten opzichte van handgeschakelde vierwielers en de toenemende vraag vanwege het almaar drukker wordende verkeer - zowel in de stad als op de snelweg (files!) - zorgt ervoor dat compacte automaatjes aan de prijs blijven. Tenminste, da’s onze gedachte bij het zien van deze Hyundai Getz die ondanks leeftijd en formaat nog bijna 4,5 mille moet kosten - beperkte garantie maakt deel uit van een afleverpakket dat nog eens € 795 extra kost. Blijkbaar is de aanbieder daar zelf ook beduusd van, want de 15-ZP-ZR (twee ex-eigenaren die samen er nog geen ton mee hebben afgelegd) wordt aangeduid als ‘Active Cool’ - een uitvoering die in deze configuratie niet bestond en waarschijnlijk DynamicVersion moet zijn. Afijn, het is een late, dus volledig uitgerijpte Getz (kort erna zou de i20 het stokje overnemen), met een conventionele viertraps automaat waardoor de prestaties en het brandstofverbruik en de 97 pk’s van de 1.4i er niet helemaal uit lijken te komen.

Het meubilair is vrij fors uitgevoerd en biedt goede steun, maar is vrij hoog geplaatst. Dat doet wat afbreuk aan het sportieve gevoel - voor zover je daarvan kunt spreken bij een automaat. De besturing is namelijk van het directe soort: goede feedback en prima contact met de voorwielen, zodat-ie zich lekker over bochtige wegen laat sturen. Bijna speels!

Het strakke, nogal grijze interieur heeft de tand des tijds prima doorstaan. Wat op een zeventien jaar oude B-segmenter moet zitten, zit erop (handbediende airco, elektrisch bedienbare voorportierruiten en dito verstelbare plus verwarmbare buitenspiegels, vier airbags, in delen neerklapbare achterbank en centrale deurvergrendeling), maar beslist niet meer. Kortom: de vraagprijs lijkt met name op het conto van de automaat te komen.

Signalement

Merk Hyundai

Type Getz 1.4i DynamicVersion

Bouwjaar april 2008

Kilometerstand 92.426

Vraagprijs €4.450

Waar te koop? Philipsen Auto’s, Rotterdam

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.399 cc

Max. vermogen 71 kW/97 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 126 Nm bij 3.200 tpm

Leeggewicht 1.030 kilo

Bagageruimte 254 l/977 l

Max. aanhanger geremd 900 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,2 (NEDC)

0-100 km/h 13,9 s

Topsnelheid 167 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daihatsu Trevis - 2007 - 111.657 kilometer - €4.950

Dat het qua prijs/prestatieverhouding nog iets gekker kan dan de Getz, toont deze Daihatsu Trevis. De 17-XH-HT is ouder dan de Zuid-Koreaan, heeft meer gereden (door eveneens twee eigenaren), is zwakker gemotoriseerd en toch duurder (over garantie geen woord)! Die hogere vraagprijs wordt gecompenseerd met lagere maandlasten: de Japanner is zuiniger, weegt nog geen 800 kilo (motorrijtuigenbelasting!) en de techniek staat als verregaand probleemloos bekend. En dan het uiterlijk: daar waar je met de Getz je anoniem door het verkeer beweegt, valt de Trevis vanwege z’n vriendelijke, ronde vormen (oer-Mini!) en lakkleur behoorlijk op. Bovendien is het een zeldzaam model: de Trevis stond tussen 2006 en 2011 in onze prijslijsten (nog geen 1.000 stuks verkocht) en was er enkel als 1.0 zonder verdere uitrustingsaanduiding. Handbak of conventionele viertraps automaat, dat was de enige keuze. Als we dan vertellen dat het relatief luxe karretje (parkeersensoren achter, leren stuurwiel, navigatiesysteem, elektrische ramen rondom - zaken die de Getz ontbeert) altijd dealer-onderhouden is, dan lijkt de prijs al wat schappelijker.

Het retro-uiterlijk wordt binnenin voortgezet door een aardig vormgegeven dashboard. Maar hoe zit en rijdt-ie? Eigenlijk als de Cuore waar de Trevis van is afgeleid. En alhoewel de Cuore een A-segmenter was, valt qua ruimte behoorlijk te leven in de compacte Japanner: vier volwassenen van elk 1,85 meter, dat gaat best. Hooguit gooit het vrij bescheiden meubilair de handdoek eerder in de ring. Dat geldt ook voor de vering bij korte oneffenheden. Buiten dat zijn vering en demping soepel en wel zo dat de Japanner in de bocht overhelneigingen kent, waarbij hij bij (te)veel enthousiasme zomaar het binnenste voorwieltje laat liften. Meer comfortabel dan sportief, dus. Toch doet de driepitter niet amechtig aan. Begeleid door een stoer roffeltje versnelt hij soepel en ook op de snelweg komt dit sympathieke karretje aardig mee.

Signalement

Merk Daihatsu

Type Trevis

Bouwjaar juni 2007

Kilometerstand 111.657

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Vakgarage Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V., Heeswijk-Dinther

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 989 cc

Max. vermogen 43 kW/58 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 91 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 795 kilo

Bagageruimte 167 l/826 l

Max. aanhanger geremd 600 kilo

Gem. verbruik 1 op 16,9 (NEDC)

0-100 km/h 15,0 s

Topsnelheid 150 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Invite - 2008 - 61.411 kilometer - €4.950

Op het eerste gezicht lijkt deze Mitsubishi Colt de beste prijs/prestatieverhouding van dit trio te hebben, want voor de vraagprijs van de Trevis rijd je in een jongere auto met een beduidend lagere tellerstand. De 46-ZG-PH (drie oud-eigenaren) is daarnaast sneller én zuiniger dan de Getz en dankzij z’n verschuifbare achterbank heeft deze in Born gebouwde, compacte Japanner ook nog eens MPV-trekjes. Geen addertjes onder het gras? Behalve dan dat ook hier niet over garantie wordt gesproken, is deze occasion slechts een driedeurs - toch wat minder geliefd dan vierwielers met vijf portieren. En de versnellingsbak is een semi-automaat met zes verzetten en ook die worden minder gewaardeerd dan conventionele automaten.

Op het gebied van rijeigenschappen weet de Colt weer te enthousiasmeren: hij laat je duidelijk voelen wat er tussen de wielen gebeurt, je stuurbevelen worden nauwkeurig opgevolgd en wie wenst, kan er erg hard de bocht mee om. Het onderstel is aan de harde kant, maar daardoor zeer communicatief. Wie echter dagelijks vele verkeersdrempels moet pareren, zal niet altijd even gelukkig zijn met (het onderstel van) de Nederlandse Japanner. De besturing voelt goed aan, maar is wat vaag rond de middenstand - een typisch kwaaltje van elektronische stuurbekrachtigingen. Voor- en achterin is voldoende been- en hoofdruimte, maar de instap naar achteren gaat ondanks de forse portieren niet echt gemakkelijk. De zit op de stevige zetels is aan de hoge kant.

Kijken we naar de prijslijst van destijds, dan valt op dat de Invite-uitvoering vrij hoog in de pikorde stond. Vandaag de dag zijn er weinig zaken waarmee de Colt zich onderscheidt van Getz en Trevis. Handbediende airco, audio en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels zien we ook op (een van) de andere occasions. Wel is de Colt voorzien van lichtmetaal. Dat en de driedeurs koets doen ‘m net wat sportiever ogen dan de zakelijke Getz en de aaibare Trevis.

Signalement

Merk Mitsubishi

Type Colt CZ3 1.3 Invite

Bouwjaar januari 2008

Kilometerstand 61.411

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Schuldink Automotive, Meppel

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.332 cc

Max. vermogen 70 kW/95 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 125 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 930 kilo

Bagageruimte 220 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 1 op 17,2 (NEDC)

0-100 km/h 11,8 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie budgetvriendelijke B-segmenters met een automaat. Welke wordt het?

Als je kunt leven met drie portieren en een semi-automaat, dan biedt de Mitsubishi Colt, gezien z’n bescheiden kilometerstand, de meeste tegenwaarde voor zijn vraagprijs. Is dat niet het geval en wil je vijf portieren en een ‘ouderwetse’ automaat, dan is de Trevis een geinig en goedkoop te onderhouden karretje dat aanvankelijk een moeilijker prijs/prestatieverhouding kent dan allrounder Hyundai Getz. Wat zou jouw keuze zijn tussen deze drie vertegenwoordigers uit het Verre Oosten?