Zo veel AMC's zijn er in Nederland

Zijn er per definitie wel AMC's in ons land, zul je je misschien afvragen. Het Amerikaanse merk met de opmerkelijke auto's waarvan de Pacer het bekendst is. Die werd vooral beroemd wegens het optreden in de film Wayne's World. Wij hadden voor AutoWeek Classics onlangs een AMC Pacer voor de lens voor een vergelijkende test in het klassiekermagazine en vroegen het ons af: hoeveel AMC's zijn er (nog) in Nederland?