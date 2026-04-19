Afgelopen jaar zijn er in Nederland 300.000 tweedehands auto’s geïmporteerd. Maar liefst 60.000 hiervan hadden een kilometerteller waarmee is gefraudeerd. Dat blijkt uit onderzoek van AutoWeek op basis van cijfers van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).

Het totale schadebedrag bedroeg vorig jaar 120 miljoen euro, tegenover 91 miljoen euro in 2023. Tweedehands autokopers moeten dus erg goed opletten als ze een occasion uit het buitenland halen.

Tellerfraude houdt in dat als er gesjoemeld is met de kilometerstand, het lijkt alsof de auto minder kilometers heeft gereden. Een auto met 150.000 kilometer kan bijvoorbeeld worden teruggedraaid naar een kilometerstand van 85.000.

Zo kunnen malafide autoverkopers een auto voor meer geld verkopen omdat het lijkt alsof de slijtage minder is. Autobezitters zijn daardoor gemiddeld 2.000 euro kwijt aan kosten door extra onderhoud en waardevermindering van de auto.

Voor een leek is het heel lastig om erachter te komen of je te maken hebt met een teruggedraaide teller. Dat hoor je meestal pas als je de auto voor onderhoud naar een garage brengt, dan zien de automonteurs aan de slijtage van onderdelen dat de staat van de auto niet klopt met de kilometerstand.

Strengere controle op Duitse en Belgische importauto’s

In Nederland hebben we een systeem, de Nationale Autopas (NAP), dat tellerfraude moet voorkomen. Bij elk garagebezoek wordt de kilometerstand vastgelegd. Dit was voor auto’s uit het buitenland nog een grijs gebied, maar is daar sinds kort verandering in gekomen: sinds begin vorig jaar worden Belgische kilometerstanden ook in het RDW-kentekenregister opgenomen en sinds februari dit jaar zijn de Duitse kilometerstanden van importauto’s erbij gekomen.

In Nederland moet iedere importauto langs de Rijksdienst van het Wegverkeer. De RDW heeft drie opties ten aanzien van de kilometerstand. ‘Geen oordeel vanwege invoer’, dan heeft de RDW simpelweg te weinig informatie. ‘Onlogisch’ als uit de (Duitse of Belgische) database blijkt dat de kilometerstand niet oplopend is. Bij het oordeel ‘logisch’ neemt de RDW de kilometerstand over.

Maar het oordeel blijft vaak ‘geen oordeel vanwege invoer, omdat niet bekend is of de auto ook nog in andere landen geregistreerd is geweest. Opvallend genoeg maakt het niet uit welk oordeel de auto krijgt. Je mag de auto altijd importeren naar Nederland.

Nadelige gevolgen voor dagwaarde

Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, legt uit wat het voor je autoverzekering betekent: „Afhankelijk van de gekozen verzekering en dekking krijg je de dagwaarde of aanschafwaarde vergoed wanneer je auto total loss wordt verklaard. Maar wanneer blijkt dat er met de kilometerstand is geknoeid, is de daadwerkelijke waarde van je auto eigenlijk lager. Waar je dacht dat die 10.000 euro was, kan de waarde zomaar dalen naar 5000 euro.”

Wanneer je met foto’s van de kilometerstand bij de overdracht, een politieaangifte en aankoopdocumenten kunt aantonen dat je te goeder trouw was, kan de verzekeraar alsnog de dagwaarde van 10.000 euro vergoeden. „De verzekeraar gaat dan proberen om de ‘gefraudeerde’ schadevergoeding van 5000 euro te verhalen op de malafide autoverkoper”, aldus Ypma.

Zo herken je een auto met teruggedraaide teller

Occasionkopers kunnen op een aantal manieren scherp zijn op gefraudeerde tellers. Let goed op slijtageplekken van de auto, dus een versleten stuur of pedalen of een doorgezakte bestuurdersstoel. Ook autolak met veel steenslag kan erop wijzen dat de auto veel kilometers heeft gemaakt. Check internationale databases die kentekenrapporten aanbieden zoals Carfax. Die laten schadehistorie zien, kilometerstanden in het buitenland en melden of een auto ooit als taxi of leaseauto is gebruikt.

Vraag bij aankoop of bezichtiging altijd naar de originele documenten uit het buitenland. Denk aan een buitenlands kentekenbewijs, onderhoudsboekje en facturen uit het land van herkomst. Vooral de facturen zijn belangrijk. Een goed onderhouden auto met meer kilometers kan in betere staat verkeren dan een slecht onderhouden auto met weinig kilometers. Kijk dus kritisch naar de kilometerstand en natuurlijk naar de rest van de auto voordat je een importauto koopt