Zo ruig zag je de succesvolle Toyota Corolla Cross niet eerder
Volgehangen
De Toyota Corolla Cross is er in diverse uiterlijke smaken, waaronder als sportief ogende GR Sport. Zo ruig als de Toyota Corolla Cross Nasu Edition zag je de populaire SUV vast niet eerder!
In de basis relatief nuchtere en 'normale' modellen die heftig zijn aangekleed zijn al snel opmerkelijk. Kijk maar eens naar deze knotsgekke Dacia Duster Redust of naar deze heftig aangedikte versies van de Dacia Bigster. Ditmaal hebben we een wel heel woeste Toyota Corolla Cross in de aanbieding. Hij heet voluit Toyota Corolla Cross Nasu Edition en debuteert begin november tijdens de SEMA Show in Las Vegas.
De Toyota Corolla Cross Nasu Edition is vernoemd naar de Japanse Mount Nasu, een actief vulkaangebied in Japan. De Corolla Cross Nasu Edition moet in dat bergachtige gebied in ieder geval uit de voeten kunnen, zo meent Toyota's afdeling die de auto heeft ontwikkeld. Hij heeft vierwielaandrijving, staat op all-terrainbanden en staat dankzij grondig aangepaste ophanging aanzienlijk hoger op zijn poten dan een standaard Corolla Cross. Verder zien we onder meer aangepast bumperwerk, een motorkap met luchthapper, een bagagerek op het dak en speciaal lichtmetaal.
De Corolla Cross Nasu Edition lijkt vooral een showauto voor de SEMA Show te zijn en fungeert daar als uithangbord van de creativiteit van Toyota's Service Parts en Accessoires Development (SPAD)-afdeling.
Toyota Corolla Cross in Nederland
De Toyota Corolla Cross is er in Nederland als Hybrid 140 vanaf €39.495 en kost als sterkere Hybrid 180 minimaal €44.295. Dit jaar zijn er in Europa al 42.202 exemplaren van de Corolla Cross verkocht. In Nederland staat de registratieteller over de eerste negen maanden van dit jaar op 1.531 stuks. Daarmee is het na de Aygo X, Yaris Cross, Yaris en C-HR de populairste nieuwe Toyota.