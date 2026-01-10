Ja, vroeger, toen had je nog echte winters. Kijk maar, de winter levert prachtige plaatjes op in dit Haarlemse straatje (foto: Noord-Hollands archief)
Maar het geeft ook veel ongemak. Want als je DKW met ijzel is ingepakt (foto Drents archief), hoe kom je er dan in?
En als je Daffodil is veranderd in een ijssculptuur (foto Drents archief), rijdt hij dan nog wel?
Eerst maar eens de voorruit uitbikken (foto Joost Evers, Nationaal Archief).
En waar ga je dan naartoe? Je moest maar net de mazzel hebben dat er een weg was uitgegraven tussen de sneeuwbergen (foto uit 1942, Waterlands Archief).