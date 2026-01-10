Ga naar de inhoud
Zo reden we vroeger door winterse ellende

Een bijna jaarlijks fenomeen

17
Winter, sneeuw, auto's, vroeger

Het was de afgelopen week afzien voor de automobilist. Koning Winter hield weer eens ouderwets huis en bezorgde het verkeer veel winterse ellende. Door de sneeuw rijden, dat hadden we al even niet meer hoeven doen in Nederland. Maar hoe ging dat vroeger dan? Dat tonen we je hier! Van winterbanden of 'allseasons' had nog niemand gehoord.

Ja, vroeger, toen had je nog echte winters. Kijk maar, de winter levert prachtige plaatjes op in dit Haarlemse straatje (foto: Noord-Hollands archief)
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
Maar het geeft ook veel ongemak. Want als je DKW met ijzel is ingepakt (foto Drents archief), hoe kom je er dan in?
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
En als je Daffodil is veranderd in een ijssculptuur (foto Drents archief), rijdt hij dan nog wel?
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
Eerst maar eens de voorruit uitbikken (foto Joost Evers, Nationaal Archief).
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
En waar ga je dan naartoe? Je moest maar net de mazzel hebben dat er een weg was uitgegraven tussen de sneeuwbergen (foto uit 1942, Waterlands Archief).
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
Er waren tijden dat je in een strenge winter met je auto het ijs op kon. Met je Ford Zephyr over het Zuidlaardermeer (Lucy Overhoff, Nationaal Archief), bijvoorbeeld.
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
Heel romantisch. Het was in ieder geval leuker dan met een taxi slippend en schuivend door Amsterdam heen glibberen (foto Bert Verhoef, Nationaal Archief).
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
En als je zelf geen auto had? Dan liet je je op een sleetje voorttrekken achter de Opel Kapitän van een aardige buurman (foto Het Utrechts Archief).
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
Of je trok je schaatsen aan om een vastgelopen Golfje uit de penarie te helpen (foto Nationaal Archief). Onversneden winterpret, kom er nog eens om!
Winter, sneeuw, auto's, vroeger
