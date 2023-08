Zo ongelooflijk bruut was de Mercedes SLR McLaren

Gisteren zagen we de nieuwe Mercedes-AMG GT , twintig jaar geleden maakten we kennis met de SLR McLaren, die met zijn controversiële uiterlijk, vleugeldeuren én bemoeienis van racestal McLaren de boeken is ingegaan als een van de meest geavanceerde Duitse pk-beulen. We blikken terug op een extremist die onze wereld achter zich liet in een wel heel eigenzinnige verpakking.

Het begon allemaal in 1999, toen Mercedes-Benz in Detroit de Vision SLR onder het doek vandaan haalde. Een bijzonder geval, de samenwerking met McLaren werd aangekondigd, maar verder kwamen we er bar weinig over te weten.

Twintig jaar geleden viel er plotsklaps een pakketje op de mat met daarin het eerste materiaal van het definitieve productiemodel. Zijn uiterlijk bleef nagenoeg ongewijzigd, al moesten we nog even gissen naar hoe de indrukwekkende bilpartij van de Vision zou opdrogen. 'Vreselijk irritant,’ riepen we hardop. Het eindresultaat zou echter niet tegenvallen …

Man, wat waren we onder de indruk van dit hoogstaande stukje techniek toen we een half jaar later achter het stuur kropen. De buitenaards aandoende SLR had een beul van een V8 onder de kap, die zijn oorsprong had in de E en S500. AMG had er flink aan gesleuteld, waardoor-ie maar liefst 626 pk en 780 Nm naar de achterwielen stuurde. Een V12 of V10, zoals in de Enzo, Murciélago en Carrera GT, bleef hem vreemd, dat paste helaas niet. Dat weerhield de SLR er niet van je vol enthousiasme alle hoeken van de kamer te laten zien. Opletten dus, terwijl het geluid voor gevaarlijk veel afleiding zorgde. ‘Bij een temperatuur van 32 graden krijg je er nog koude rillingen van’, schreven we nederig.

Wie in 2003 nog ergens €614.000 opgepot had, kon zich belonen met een haast perfecte geweldenaar. Maar wie écht iets speciaals wilde kon zich in 2007 de 722 Edition cadeau doen. Met 650 pk, 820 Nm, een verlaagd onderstel en een algehele fitnesskuur boezemde dit monster ons werkelijk angst in. Het afgetrainde beest was een eerbetoon aan Stirling Moss, die met nummer 722 op zijn auto de Mille Miglia van 1955 won. Extreem begerenswaardig, met 3,6 seconden naar de 100 km/h bizar snel en met zijn prijskaartje van €622.000 helaas ook bizar aan de prijs.

In hetzelfde jaar voelden we de dakloze SLR Roadster aan de tand. Een tweezits zonnegod met omhoog scharnierende deuren, kon het nog idioter? Met de wind door de haren probeerden we in leven te blijven in de auto waar 'satan zich in zou verplaatsen als hij een rijbewijs had'. Op de slingerende bergweggetjes ontpopte de Duitser zich als een ware killer. De dreun die de V8 in je rug gaf was werveltergend, maar daarom ook érg lekker. Over het prijskaartje van €679.890 moest je maar heen kijken, tegen de tijd dat wij er mee reden was het monster al lang en breed uitverkocht.

Aan alles komt een eind, zo ook aan het korte maar heftige leven van de Sport Leight Rennsport. In 2009 viel het doek voor de reguliere versie, afscheid nemen deden we in de uitzinnige Stirling Moss. ‘Het gillende slotakkoord van een scheurende metal-symfonie’, labelden we dit platgeslagen en raamloze brok geweld. Jawel, geen voorruit op de Stirling Moss. En dat terwijl de 1,2 miljoen kostende SLR een top van 350 km/h kon halen. ‘Bruut, onbeteugeld, onbeschoft en bovenal compleet zinloos’, beschreven we het uitzwaaimodel. Een geweldig afscheid dus voor een rigoureuze supercar, die in 2011 werd opgevolgd door de iets bravere maar eveneens technisch hoogstaande SLS AMG.

Dat een SLR McLaren echt wel iets speciaals is blijkt wel uit de prijzen waarvoor ze nu te koop staan. We zien ze als occasion van €525.000 tot €595.000.