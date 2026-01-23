De naam Twingo is actueler dan ooit nu Renault met de geheel nieuwe elektrische Twingo de markt van betaalbare EV’s gaat bestormen. Het was de uiterst succesvolle autonamenbedenker Manfred Gotta die de naam voor de eerste Twingo bedacht. Renault nodigde de inmiddels 78-jarige naamgoeroe uit om te vertellen hoe hij op de naam Twingo kwam. Zijn doorbraak had hij overigens al eerder, toen hij voor Opel de naam Vectra bedacht voor de Ascona-opvolger, wat je eerder al op deze site hebt kunnen lezen .

Op de foto zie je de Duitser Manfred Gotta tussen de oer-Twingo en de nieuwe op de foto staan. Zijn bedrijf is inmiddels overgedragen aan zijn zoon. Bij de Twingo schakelde Renault zijn creativiteit voor het eerst in om een naam te bedenken. Niet zo gek dat de Fransen bij hem aanklopten, want ze zaten midden in een transformatie waarbij de nomenclatuur op de schop ging. Renault 5 werd Clio, en de nieuwe kleine stadsauto moest ook een naam krijgen in plaats van een nummer. “Ik was zeer verrast toen hoofddesigner Patrick Le Quément contact met me zocht”, zegt hij meer dan drie decennia later over het moment, waarna hij uitgenodigd werd om in het heilige der heilige, het Technocentre in Parijs, de nieuwe kleine Renault te komen bekijken.

Alleen bedacht

“Ik wilde alleen zijn met de auto, en stuurde iedereen uit de ruimte weg”, vertelt Gotta, die in de wintermaanden in het Caribische gebied verblijft, in de zon terugkijkend op zijn grote successen. “Zo kon ik in mijn eentje alle details in me opnemen.” Hij wist niet dat hij terwijl hij dat aan het doen was door Renault-medewerkers door een ruit geobserveerd werd. “Toen Le Quément me vroeg hoe ik de auto vond zei ik: de auto lacht. Toen kreeg ik de opdracht een naam te bedenken.”

Vriendelijk en toegankelijk

“De ‘Twingo’ had van meet af aan iets toegankelijks en vriendelijks”, vertelt Gotta in een Duits persbericht waarin op de totstandkoming van de naam wordt teruggeblikt. Dat Twingo een samenvoeging zou zijn van de woorden voor de drie dansvormen twist, swing en tango, wat je op Wikipedia kunt lezen, is niet waar volgens Gotta. “Twingo is een kunstnaam, alleen door mij bedacht.” Maar hoe komt hij daar dan op: “Wij werken als een componist die uit vele noten een stuk creëert. Bij ons zijn de letters van het alfabet de noten. Bij iedere naam beginnen we weer op nul, zo was het ook bij de Twingo. Je moet simpel een gevoel bij een product krijgen en daarvoor is de eerste indruk zeer belangrijk.” Zijn bedrijf laat zich volgens Gotta door taalwetenschappers adviseren of de betreffende naam overal uitspreekbaar is, en natuurlijk checken ze of er geen merkrechten op liggen. Dat was bij het bedenken van de naam Avantime nog even lastig. Er moesten wat telefoontjes naar Wolfsburg gepleegd worden, want Avant was al jaren daarvoor vastgelegd voor stationwagons van Audi. Behalve Twingo en Avantime bedacht Gotta ook de namen Vel Satis en, Mégane.

Zouden oer-Twingo’s meeliften op de komst van de nieuwe Twingo? De oudste Twingo’s in ons occasionaanbod lopen qua prijs sterk uiteen. De één heeft een meeneemprijsje. de ander staat voor een stevige €4.450 te koop.