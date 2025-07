Duplicaatcodes op kentekenplaten zijn veel autoliefhebbers een doorn in het oog, maar meestal kun je er niets aan doen. Soms echter wel, want er zijn wel degelijk legale manieren om van dat extra cijfertje boven het eerste streepje af te komen.

De duplicaatcode is dat extra, kleine cijfertje boven het eerste streepje op een Nederlandse kentekenplaat. Het cijfer is geen onderdeel van het kenteken zelf, maar geeft aan dat de kentekenplaat eens vervangen is. Als het daarbij door diefstal, verlies of beschadiging niet mogelijk is om de oude platen in te leveren, verschijnt de duplicaatcode op het kenteken. Kentekenplaten omwisselen kan dus wel zonder duplicaatcode, maar gecontroleerde inname van de oude plaat is daarvoor een voorwaarde.

De naam van de huidige kentekenplaten zegt eigenlijk al alles, want GAIK staat immers voor Gecontroleerde Afgifte en Inname Kentekenplaten. De duplicaatcode moet voorkomen dat twee auto’s met hetzelfde kenteken rondrijden, want vanaf de afgifte van platen met zo’n code is de oorspronkelijke set niet meer geldig. Bij diefstal van platen is de code extra belangrijk, want zo kun je bij boetes aantonen dat het niet jouw auto en kentekenplaat was op de foto. Om die reden is het wegpoetsen van de verf op het cijfertje trouwens ook illegaler dan je op basis van de eenvoud van die handeling zou verwachten.

Op verzoek

Wie zo’n duplicaatcode, meestal een ééntje, eenmaal heeft, komt er niet meer vanaf. Althans: in principe. Er blijken namelijk wel degelijk mogelijkheden te zijn om het door velen gehate cijfertje te laten verwijderen, maar dan moet je daar wel een goede reden voor hebben. Een voor de hand liggende reden is dat de eigenaar van de auto toch nog in bezit blijkt te zijn van beide originele kentekenplaten. Een andere goede reden kan zijn dat de auto in kwestie überhaupt nog nooit GAIK-platen heeft gehad, wat normaliter een duplicaatcode zou betekenen als de auto alsnog wordt geregistreerd.

Ook wie om een andere reden denkt dat het geen kwaad kan om de duplicaatcode te verlagen, kan via de website van de RDW een verzoek indienen. Een standaard set voorwaarden is er in dat geval niet, of wordt in ieder geval niet openbaar gemaakt. De RDW beoordeelt de aanvragen per geval en de exacte voorwaarden zijn volgens de Rijksdienst ‘afhankelijk van de reden van de verhoging en de situatie van de klant’.

Herimport

Tot voor kort was ook de herimport van een auto die al eerder een Nederlands kenteken had een reden voor een (ophoging van de) duplicaatcode. Mede door de inzet van deze man is dat echter niet langer het geval, en sinds 31 januari controleert de RDW zelfs automatisch of een auto die opnieuw wordt geïmporteerd zonder ophoging van de duplicaatcode door mag voor zijn Nederlandse kenteken.