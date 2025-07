2,5 procent meer omzet, meer auto’s verkocht bij bijna alle merken en toch een fors verlies: Renault Group krijgt het voor elkaar in de eerste helft van het boekjaar 2025. De operationele winst daalt van zo’n 1,9 miljard euro in de eerste helft van 2024 naar min (negatief!) 8,4 miljard euro in het afgelopen halfjaar. Hoe kan dat? Het antwoord is kort: ‘Nissan’.

Renault doet door de hele berichtgeving heen opvallend veel moeite om te laten zien dat Nissan verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de financiële tegenvallers, en spelt dit feit op alle mogelijke manieren uit. Zo wordt de “bijdrage” van het merk apart genoemd als min 11,6 miljard, leren we al bovenin het persbericht dat Renault zonder Nissan juist een half miljard winst heeft gemaakt en leren we dat Nissans bijdrage als het gaat om financiële inkomsten en uitgaven zelfs groter is dan de bijdrage van alle geassocieerde ondernemingen samen.

Toch is er ook goed nieuws. Hoewel het al heel lang duidelijk is dat het niet goed gaat bij Nissan, is de negatieve impact op Renaults financiën grotendeels een éénmalige papieren tijger. Renault heeft zijn krimpende aandeel in Nissan op een andere manier gewaardeerd, en dat uit zich in het afgelopen halfjaar in een éénmalig verlies van 9,5 miljard dat in de praktijk geen financiële gevolgen heeft volgens Renault.

Richten we ons even op Renault zelf, dan valt op dat ook daar niet alles positief is. De operationele winst daalt ten opzichte van de eerste helft van 2024, waarvoor Renault een aantal verklaringen heeft. Zo spelen wisselkoersen een rol, maar ook het feit dat Renault minder bedrijfswagens en meer EV’s verkocht. Op ‘busjes’ valt nu eenmaal meer te verdienen. Bovendien stelt Renault dat er in 2024 sprake was van éénmalige inkomsten van de R&D-afdeling door opdrachten van andere bedrijven, zodat het vergelijkingsmateriaal eigenlijk te positief is.

In veel opzichten ziet het er overigens wel goed uit voor Renault. Het merk (nu dus niet de Groep) mag zich de nummer 2 van Europa en de nummer 1 van Frankrijk noemen, terwijl Dacia de troon pakt als het gaat om ‘retail sales’. Dacia richt zich volledig op de consumentenverkoop en dat werpt wederom zijn vruchten af. De Sandero is Dacia’s bestseller en Europa’s lieveling, maar de Duster mag zich Europa’s populairste SUV noemen onder particulieren. Ondertussen is Alpine lekker op koers om ook een flinke bijdrage te leveren, want in het afgelopen halfjaar zijn de eerste modellen van het merk met volume-potentie gelanceerd. Zelfs bij Nissan is er enige reden voor hoop, want na de nieuwe Micra volgt een nieuwe Leaf en een nieuwe, kleine en goedkope EV op basis van de nog te lanceren Twingo staat ook nog steeds op de planning. Het orderboek bij de merken samen is voor de komende twee maanden gevuld, dus de nieuwe CEO François Provost kijkt vol goede moed uit naar de tweede helft van 2025.