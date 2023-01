Tegenwoordig is het rond de jaarwisseling op bijtellingsgebied allemaal niet meer zo spannend voor de autobranche en de zakelijke automobilist. Dat was pakweg een jaar of 8, 9 geleden wel anders, bijvoorbeeld bij de komst van de BMW 330e iPerformance. De eerste plug-in hybride 3-serie. Hoe zat dat ook alweer?

Ach ja, de bijtelling. Tegenwoordig hoor je er nog maar weinig over, maar zeker in het vorige decennium was het geregeld voorpaginanieuws in autoland. Menig importeur of dealer wordt nog wel eens doorweekt wakker na een boze droom over de strapatsen van een wispelturige fiscus, die schijnbaar achteloos bijtellingspercentages knoopte aan uitstootcijfers. Als een nieuwe auto binnen de juiste kaders viel, stond zakelijk auto­rijdend Nederland er voor in de rij, terwijl een luttel grammetje extra nul aandacht betekende.

330e iPerformance, eerste plug-in hybride 3-serie

De in het najaa­r van 2015 geïntroduceerde BMW 330e iPerformance, na de i8 de tweede plug-in hybride van het merk, is een goed voorbeeld van dit scenario. Zijn officiële uitstoot van 44 g/km was in 2015 laag genoe­g voor slechts 7 procent bijtelling, wat gezien de vanafprijs van aanvankelijk € 43.990 geen gekke deal opleverde. De importeur had alleen grote moeite om voldoende auto’s te krijgen en die ook nog te registreren; het zouden er tot de jaarwisseling niet meer dan veertig worden.

Verdubbeling bijtelling na 31 december

Bij het krieken van Nieuwjaarsdag, toen de hoofdpijn na alle champagne en duizendklappers zich toch al deed gelden, had de bijtelling voor alle volgende stekker-BMW’s zich alweer meer dan verdubbeld. En zo automatisch dus ook de aanslag van de auto-van-de-zaak op het huishoudbudget. Dat maakte het op slag veel minder vanzelfsprekend om klakkeloos voor de 330e te kiezen omdat het nu eenmaal een zuinige plug-in hybride was.

Leuker dan 318i met 25 procent bijtelling

Maar goed, je was met deze BMW met 14 procent bijtelling nog steeds belangrijk voordeliger uit dan wanneer je begin 2016 voor een instap-318i van € 34.500 koos, want daarvoor moest je 25 procent bijtellen. Daarbij komt dat de 330e met afstand de leukere auto was; hij mocht zich zelfs tot de snelste leden van de 3-serie rekenen. Terwijl de 318i vanaf de F30-generatie niet meer dan een 1,5-liter driecilinder turbomotor van 136 pk kon bieden, pochte de 330e iPerformance met een tweeliter viercilinder met twee turbo’s en natuurlijk elektrische hulptroepen, goed voor 252 pk gecombineerd. In 2018 ging de bijtelling naar 22 procent en verdween de 330e halverwege het jaar geruisloos uit het gamma.

BMW-rijders die al in 2015 konden rijden met hun nieuwe 330e hadden daarmee net als AutoWeek de primeur voor dit model; de internationale pers­introductie zou pas in het voorjaar van 2016 plaatshebben.