Zo bepaalt Skoda het laadvolume van haar auto's

Er is ondanks bepaalde richtlijnen en voorschriften geen uniforme methode om het laadvolume van auto's te meten. Sommige fabrikanten laden auto's mogelijk tot in de kleinste hoekjes en gaten vol om tot een cijfer te komen. Een meer realistische methode, zo vindt de ADAC althans, levert af en toe fors lagere laadvolumes op dan opgegeven worden. Daarbij liet het op een foto zien hoe er met blokjes gestapeld wordt om de bruikbare laadruimte te meten. Skoda hanteert een vergelijkbare methode, zo laat het nu zien.

Elk blokje staat gelijk aan een laadvolume van 1 liter. Hoe die in de laadruimte worden gestapeld en welke ruimte wel of niet gevuld mag worden, gebeurt volgens Skoda op een vastgestelde manier. "Ook zijn er regels over de hoogte van de stapel blokken. Het scheelt natuurlijk of je helemaal tot de bovenrand van de achterbankleuning doorgaat, of dat je vlak onder de hoedenplank blijft. In elk geval mag de hoedenplank nooit op de blokken rusten." Volgens de voorschriften mogen ook aparte bagageruimten zoals opbergvakjes en deurbakken worden meegenomen.

De meetvoorschriften bieden volgens Skoda wel enige ruimte voor variatie hierin. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om alle losse onderdelen uit de auto te verwijderen, maar naar eigen zeggen gaat Skoda liever voor een realistischer beeld. Wel geeft het toe dat het de ruimte onder de vloer van de bagageruimte meeneemt en dat er bijvoorbeeld ook zo'n 'meetsteen' wordt geplaatst tussen de afzonderlijke rugleuningen als daar ruimte ontstaat bij het neerklappen van de achterbank. Dan is er nog de ruimte die ontstaat als je eventueel de voorstoelen helemaal naar voren schuift. Volgens Skoda moet een soort testpop (foto 3) echter voorkomen dat de stoelen op een praktisch onbruikbare positie komen te staan tijdens de meting. De gemeten bagageruimte moet in de praktijk immers wel te benutten zijn en volgens Skoda is dat het uitgangspunt bij haar metingen.