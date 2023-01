Zo belangrijk zijn SUV's en cross-overs per automerk in Nederland

Om te duiden hoezeer de cross-over- en SUV-trend in Nederland speelt, zetten we het marktaandeel van de SUV's en cross-overs in 2022 per merk op een rij. Daardoor blijkt: 46 procent van de in 2022 in Nederland geregistreerde auto's is een cross-over of SUV. Hieronder lichten we uit welke modellen opmerkelijke cijfers noteerden en wat de verhoudingen per merk zijn.

De cross-over- en SUV-trend is nog niet voorbij. In tegendeel. Hoewel de steeds populairdere elektrische auto gedijt bij een goede stroomlijn, zijn exemplaren met een hoge koets mateloos populair. Vier van de vijf bestverkochte EV's van Nederland in 2022 zijn een SUV of cross-over, als we de Kia e-Niro ook als zodanig meerekenen. Vrijwel alle merken hebben hogere modellen in het gamma en van veel autofabrikanten zijn dat de verkooptoppers. Om een beeld te schetsen van bij welke merken dat vooral geldt, zetten we ze allemaal op een rij.

Alfa Romeo speelt op de (Nederlandse) automarkt een rol in de marge met 320 verkopen over heel 2022. SUV's Stelvio en de nieuwe Tonale waren met respectievelijk 46 en 191 verkopen goed voor 237 van die 320 stuks, waardoor je kunt stellen dat de carrosserievorm - ondanks dat de Tonale pas later in 2022 op de markt kwam - voor Alfa behoorlijk belangrijk is.

Bij Aston Martin waren vijf van de 31 verkochte auto's een DBX. De Vantage doet het daar beduidend beter met dertien exemplaren, van de Speedster verkocht het merk er evenveel als van zijn SUV. Audi verkocht in 2022 13.852 auto's, waarvan 7.810 SUV's. Let wel: 5.571 daarvan waren een E-tron of Q4 E-tron, dus vooral Audi's elektrische auto's verhogen het SUV-aandeel.

Fiat zoekt het als enige (vrijwel) niet bij SUV's en cross-overs

Bentley verkocht in 2022 in totaal 140 auto's, waarvan 55 Bentayga's. BMW wist met 17.138 verkopen flink meer contracten te ondertekenen dan Audi, maar verkocht minder SUV's. In totaal waren het er 6.208, 2.808 daarvan waren elektrische (iX, iX1 en iX3). BYD verkocht met 161 Atto 3's en 36 Tangs vrijwel alleen cross-overs of SUV's. Slechts drie exemplaren van zijn enige lage model, de Han, kregen gele kentekens.

Bij Citroën speelt de cross-over een nog een relatief bescheiden rol. 2.189 van de 8.422 verkochte auto's vallen in die categorie, met dank aan de C3 Aircross, C5 Aircross en C5 X. Citroëns topper is conventionelere C3, die ondanks zijn relatief hoge leeftijd nog altijd aardig verkoopt (2.308 stuks verkopen in 2022). Bij Cupra zouden we de Formentor als diens enige cross-over kunnen rekenen, goed voor 264 van de 2.744 verkopen.

Dan Dacia: dat merk verkocht in 2022 5.615 auto's, waarvan 1.057 een Duster waren. Bij DS bestaat net geen 60 procent van de verkopen uit cross-overs en SUV's door toedoen van de 3 Crossback en 7. De 4 is daar echter het best verkopende model met 298 exemplaren. Door naar Fiat: daar speelt de cross-over nog altijd een rol in de marge, want het enige aanbod in die categorie van het merk - de overjarige 500X - was goed voor 118 van de 5.627 registraties.

Bij Ford doen de hatchbacks het nog altijd beter

Ford heeft nog altijd aan de Fiesta en Focus zijn toppers (respectievelijk 3.175 en 4.170 stuks), maar verkocht met 5.846 exemplaren ook heel wat cross-overs en SUV's. In totaal wist het merk in 2022 13.358 auto's te slijten; met 3.026 stuks was de Puma de bestverkopende van de hogere modellen. Van de elektrische Mustang Mach-E verkocht het merk er 776.

Bij Honda bestond meer dan de helft van de 1.065 verkopen uit SUV's: het merk verkocht bij elkaar opgeteld 571 CR-V's en HR-V's. Hyundai kent met 8.229 cross-overs en SUV's van de 17.026 verkochte auto's een iets lager aandeel. Van de i10 verkocht het merk de meeste units, SUV Tucson staat met 3.715 stuks op twee. Voor Jaguar is het wel degelijk de SUV die de klok slaat: 189 van de 232 verkopen waren een E- of F-pace.

Jeep, Land Rover en Lynk & Co zijn met een aanbod dat alleen uit hogere modellen bestaat drie aparte gevallen. Die drie verkochten respectievelijk 704, 1.432 en 5.847 auto's. Voor Kia rekenen we de Niro dus wel mee, maar de EV6 - mocht iemand daarover twijfelen - niet. Bij Hyundai kwam de Ioniq 5 er immers ook niet aan te pas. Dat maakt dat ook bij die Koreanen het SUV-aandeel net geen 50 procent is: 14.049 van de 30.036 verkochte auto's was een hogere.

Een honourable mention voor Lamborghini: het merk zette in 2022 23 keer een Urus op kenteken, tegenover bij elkaar opgeteld 18 Aventadors en Huracáns. Bij Lexus is het SUV-aandeel opvallend genoeg groter: 321 van de 411 stuks was een SUV. De sedan ES is met 85 stuks veruit het belangrijkste lage model van dat merk.

MG begint leveringen 4 Electric

Maserati verkocht 25 SUV's tegenover zeven sedans en twee MC20's, bij Mazda stond dik 64 procent hoger op de poten: 3.685 van de 5.736 verkochte auto's. Dan de derde van de Duitse premium-volumemerken: Mercedes-Benz. Dat deed vooral met de A-klasse, C-klasse en CLA goede zaken. Met de SUV's en cross-overs goed voor 3.259 van de 12.295 verkopen, is die carrosserievorm voor Mercedes minder belangrijk dan voor Audi en BMW. De EQE SUV en EQS SUV tellen we daarbij overigens niet mee (die verkopen zijn ondergebracht bij de EQE en EQS), maar zo veel staan er daarvan nog niet op kenteken.

Andersoortig nieuwtje: MG zette in december de eerste exemplaren (38 stuks) van zijn 4 Electric op kenteken. Over een jaar zal dat model ongetwijfeld diens topper zijn; dit jaar zijn de SUV's nog het belangrijkst voor de Britse Chinezen. Die waren goed voor 1.183 van de 1.503 nieuwe registraties. Bij Mini geldt door toedoen van de Countryman dat grofweg een vijfde een hoger model was. Dat model zorgde voor 1.007 van de 5.563 verkopen.

Mitsubishi verkocht maar twee verschillende modellen: 1.043 keer cross-over Eclipse Cross, 1.407 Space Stars. Ook Nissan is goed bezig met zijn avontuurlijker auto's, waaronder vooral de Qashqai. 4.385 van de 7.304 verkopen werden gefaciliteerd door zijn SUV's, van de Ariya verkochten de Japanners er 341. De Leaf deed het met 906 exemplaren aanzienlijk beter.

Cayenne houdt Taycan weg van Porsche-troon

Meer volumemerken: Opel en Peugeot. De Duitse van die twee verkocht 4.975 cross-overs en 13.505 auto's in totaal. De Corsa was bij Opel veruit het belangrijkst met 6.669 stuks. Peugeot wist 5.323 exemplaren van de 2008 te verkopen, met dank aan diens keuze uit ICE- en EV-aandrijflijnen. In totaal waren de hogere modellen van het merk goed voor 7.919 van de 21.242 sales.

Dan Porsche: 874 van 2.244 exemplaren was een hoog model, de Cayenne troeft met 726 verkochte exemplaren net aan de Taycan (715 verkopen) af als het bestverkochte model. Bij Renault was de Captur het populairst, goed voor 4.926 van de 7.777 cross-oververkopen. Het merk sleet in totaal 16.570 auto's. Rolls-Royce sleet zes Cullinans op elf verkopen.

Seat kent vergelijkbare verkoopverhoudingen als Ford. Evengoed verkochten de Spanjaarden meer lage dan hoge modellen en waren zijn 'traditionelere' Ibiza en Leon goed voor de grootste aantallen. 1.952 van de 5.069 verkochte auto's was een Arona, Ateca of Tarraco. Concerngenoot Skoda kent een ander verhaal. Daar doet de Enyaq het heel goed, voor 5.467 van de 10.121 SUV-verkopen. In totaal tekende het merk voor 14.953 2022-registraties.

SUV-aandeel bij Volvo behoorlijk groot

Zien we de Outback niet als cross-over, dan kunnen we voor Subaru zeggen dat ruim tweederde van de verkochte auto's een cross-over of SUV is. Het merk verkocht er 54, en van de Outback twintig. Jawel, 74 auto's in totaal. Suzuki verkocht 2.322 hoge auto's bij 4.708 verkopen in totaal, waarbij we de Ignis niet meetellen.

Dat doen we niet, want bij Toyota tellen we de Aygo X ook niet mee. Daardoor kunnen we zeggen dat zo'n 40 procent van de Toyota's een hogere is, met 10.292 van de 25.362 verkochte exemplaren. Tesla registreerde nauwelijks exemplaren van de Model X en 3.892 stuks van de Model Y, waarvan 2.298 (!) in december. In totaal verkocht het merk in 2022 4.855 auto's.

Dat brengt ons bij de laatste twee: Volkswagen en Volvo. Bij de Duitsers was nagenoeg de helft van de 2022-auto's een hogere, de Zweden maakten het een stuk bonter. Sterker nog: het laatste merk uit de lijst kent het hoogste SUV-aandeel in zijn 2022-verkopen. Liefst 10.088 van de 12.891 vorig jaar geregistreerde Volvo's was een SUV, 6.821 exemplaren een XC40.

Totale marktaandeel

Tellen we alles bij elkaar op, dan werden er in totaal 144.064 SUV's en cross-overs op kenteken gezet in Nederland in 2022. Bij een totaal verkoopaantal van 312.129 auto's, geeft dat een marktaandeel van 46 procent voor de hogere modellen. Zullen we dat volgend jaar nog eens berekenen?