Zo absurd zwaar is de elektrische GMC Hummer

Met de komst van de volledig elektrische GMC Hummer is één van de bekendste Amerikaanse offroaders ooit weer helemaal terug van weggeweest. Op moderne wijze, maar sommige dingen veranderen kennelijk nooit. Ook de nieuwe Hummer is namelijk loodzwaar.

Het was al wel enigszins te verwachten dat de GMC Hummer geen lichtgewicht zou zijn. We hebben het hier immers over een lel van een auto, met een elektrische aandrijflijn die er (in de krachtigste uitvoering) tot wel 1.014 pk vermogen uitstampt. Om dan ook nog een beetje een fatsoenlijke actieradius mogelijk te maken, moet er natuurlijk ook een gigantisch accupakket aanwezig zijn. Volgens InsideEVs heeft de EPA inmiddels officiële cijfers van de GMC Hummer bekendgemaakt en blijkt er een accupakket met een nettocapaciteit van 212,7 kWh in te liggen. Slik. De EPA schat met dat pakket een rijbereik van zo'n 526 km in.

Een mooie actieradius voor zo'n groot monster, maar dat enorme accupakket komt de Hummer natuurlijk wel duur te staan qua gewicht. Volgens de EPA weegt alleen het accupakket al 1.325 kilo. Nog een peulenschil vergeleken met het totaalgewicht. De GMC Hummer met dat accupakket weegt namelijk maar liefst 4.111 kilo. Met een verbruik van 0,40 kWh per kilometer en een gewicht dat nog eens 680 kilo boven dat van de aloude Hummer H1 ligt, kunnen we wel stellen dat de nieuwe elektrische Hummer dus net als zijn verre voorvader bepaald geen efficiëntiewonder is.

Niet dat we de GMC Hummer hier via officiële kanalen in Nederland kunnen verwachten, maar met zo'n enorm gewicht zou er ook echt een probleem ontstaan op de Nederlandse markt. Het betekent namelijk dat je 'm alleen mag rijden als je een C-rijbewijs (vrachtwagenrijbewijs) hebt. Met een B-rijbewijs mag je namelijk alleen auto's tot een gewicht van 3.500 kilo rijden.