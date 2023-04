Zenvo Aurora: hyperexoot met V12 vanuit alle hoeken

Het Deense Zenvo heeft nog nooit een auto in elkaar geschroefd die minder dan 1.000 pk op het asfalt loslaat. Tot op heden kwam die ontzagwekkende hoeveelheden pk's altijd uit een enorme V8, maar Zenvo werkt aan een nieuwe krachtpatser die een V12 krijgt. Die auto gaat Zenvo Aurora heten en AutoWeek kan hem je ruim voor zijn onthulling al vanuit alle hoeken laten zien. In twee smaken zelfs!

In het hoekje van autoland waar je status wordt afgemeten aan de hoeveelheid pk's en de prijs van je supercar staat Zenvo hoog aangeschreven. De kleine Deense fabrikant biedt momenteel de TSR-S en TSR-GT aan, beestachtige creaties die hun oosprong nog in het in 2008 gepresenteerde eerste model van Zenvo hebben liggen. Elke Zenvo heeft een machtige en met twee turbo's uitgeruste V8 van General Motors achter de voorstoelen liggen, al verschilt het slagvolume én het vermogen per model. Zenvo wil kennelijk nog niets van volledige elektrokracht weten. Het komt immers met een volledig nieuw model waarin de Amerikaanse achtcilinder plaats maakt voor ... een V12!

Aurora. Dat is de naam van de volledig nieuwe Zenvo die later dit jaar het levenslicht ziet. Volgens Zenvo krijgt de Aurora een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque en een subframe dat uit hetzelfde lichtgewicht goedje is opgetrokken. De V12 van de Aurora heeft geen superchargers, maar krijgt in plaats daarvan gezelschap van twee turbo's. Daarbij werkt de twaalfcilinder samen met een elektromotor die in de versnellingsbak is geïntegreerd. Dat maakt de Zenvo Aurora een hybride. Volgens de Denen is de 6.0 V12 goed voor een topsnelheid die de 400 km/h overstijgt.

Volgens Zenvo komt de Aurora in twee versies op de markt. De Aurora Tur is de meer GT-achtige variant terwijl de Aurora Agil met zijn met spoilers volgehangen exterieur vooral op het circuit tot zijn recht moet komen. AutoWeek kan je de Aurora Tur en de Aurora Agil al vanuit alle hoeken op patentbeeld laten zien. Beide modellen hebben gedeeltelijk open voorschermen en aan de achterzijde zijn delen van de ophanging open en bloot te zien. De Aurora Agil onderscheidt zich met zijn beduidend heftigere uiterlijk duidelijk van de Tur. We zien enorme sideskirts, een uitbundige voorspoiler en een gigantische achtervleugel. Ze hebben allebei hoog in de achterzijde vier enorme stortkokers.