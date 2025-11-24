Ga naar de inhoud
Zelfs overheid vindt verkeersboetes te hoog, maar ze gaan niet omlaag

Het geld is nodig

9
politieauto's
  • Nieuws

Justitie, rechters, de hoogste baas van de instantie die de boetes int: steeds meer onderdelen van onze overheid vinden verkeersboetes te hoog. Maar verlaging zit er voorlopig niet in, zelfs niet als er een centrumrechts kabinet komt.

Alweer zo’n vier jaar geleden begon het bij het Openbaar Ministerie te knagen: zijn de verkeersboetes in dit land niet een beetje te hoog? Want voor een mishandeling legt de strafrechter iemand vaak een boete van €400 op. Maar de prijs voor onterecht parkeren op een gehandicaptenplaats: €440. Dat staat, vonden ze in de top van justitie, ‘niet meer in verhouding tot elkaar’. Sindsdien scharen steeds meer onderdelen van de overheid zich achter het verzet. Rechters beklaagden zich dat mensen nodeloos in de schulden terechtkomen vanwege boetes. Niet alleen is de eerste aanslag relatief hoog, wie een herinnering moet betalen, ziet de prijs nog eens omhoog schieten.

Afgelopen vrijdag roerde ook de baas van het CJIB, de instantie van het OM dat de boetes int, zich in een interview. Directeur Albert Hazelhoff van het CJIB zei tegen de Leeuwarder Courant dat het ‘verkeersboetestelsel bijsturing verdient’. Volgens hem zijn het eerste boetebedrag en zeker de verhogingen, niet meer in balans. "Ze staan niet in verhouding tot de ernst van het feit", aldus Hazelhoff. "Het eerste boetebedrag bij een overtreding zou meer in lijn moeten zijn met het strafrecht en de ernst van het feit. Dat is ook de politieke insteek. Want het stelsel van verkeersboetes is steeds meer uit de pas gaan lopen met de boetes in het strafrecht.”

Gigantische verhogingen

Ter illustratie: bij de Hoge Raad loopt een zaak van een man die in één jaar tijd zeven verkeersboetes kreeg opgelegd. Hij reed onder meer te hard, zonder gordel en zijn remlichten deden het niet. De boetes waren in totaal €1.029, maar toen hij niet betaalde liep het op tot €3.087. Hij stelt nu dat het in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en daar mag de Hoge Raad nu eerst een oordeel over vellen, voordat de rechter uitspraak doet.

CJIB-baas Hazelhoff wil ook dat gekeken wordt naar die boeteverhogingen. Na de eerste verhoging betaal je nu nog anderhalf keer het boetebedrag, na de tweede ophoging verdubbelt het bedrag zelfs. Opgeteld dus: 300 procent. "Mensen kunnen hierdoor in de problemen komen." In 2023 kwamen liefst 127.000 mensen in problematische schulden terecht door verkeersboetes, bleek uit cijfers van het CBS.

Wie hoopt dat er snel verandering in gaat komen, komt echter bedrogen uit. De ophoging van de verkeersboetes de afgelopen jaren is - daar maakten vorige kabinetten geen geheim van - nodig om voldoende inkomsten voor de overheid te genereren. Het was toenmalig minister Yesilgöz die in 2023 onomwonden zei dat verlaging ‘grote financiële, beleidsmatige en politieke consequenties zou hebben’. Simpel: het kabinet wil het geld niet missen.

Lezersreacties (9)

