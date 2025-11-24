Gigantische verhogingen
Ter illustratie: bij de Hoge Raad loopt een zaak van een man die in één jaar tijd zeven verkeersboetes kreeg opgelegd. Hij reed onder meer te hard, zonder gordel en zijn remlichten deden het niet. De boetes waren in totaal €1.029, maar toen hij niet betaalde liep het op tot €3.087. Hij stelt nu dat het in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en daar mag de Hoge Raad nu eerst een oordeel over vellen, voordat de rechter uitspraak doet.
CJIB-baas Hazelhoff wil ook dat gekeken wordt naar die boeteverhogingen. Na de eerste verhoging betaal je nu nog anderhalf keer het boetebedrag, na de tweede ophoging verdubbelt het bedrag zelfs. Opgeteld dus: 300 procent. "Mensen kunnen hierdoor in de problemen komen." In 2023 kwamen liefst 127.000 mensen in problematische schulden terecht door verkeersboetes, bleek uit cijfers van het CBS.
Wie hoopt dat er snel verandering in gaat komen, komt echter bedrogen uit. De ophoging van de verkeersboetes de afgelopen jaren is - daar maakten vorige kabinetten geen geheim van - nodig om voldoende inkomsten voor de overheid te genereren. Het was toenmalig minister Yesilgöz die in 2023 onomwonden zei dat verlaging ‘grote financiële, beleidsmatige en politieke consequenties zou hebben’. Simpel: het kabinet wil het geld niet missen.