Zelfs in Italië raakt Lancia de Ypsilon niet kwijt

De Lancia Ypsilon is geen hardloper. In Nederland niet en in thuisland Italië ook niet. Dat doet de Italianen vast zeer. De vorige Lancia Ypsilon was er namelijk niet aan te slepen.

De Lancia Ypsilon is tot nu toe niet het verkoopsucces gebleken waar Stellantis op had gehoopt. In Nederland zijn er in 2024 slechts 48 exemplaren van geregistreerd en in 2025, het eerste volle verkoopjaar, wist Lancia in ons land slechts 165 exemplaren te slijten. Ter vergelijking: Stellantis-neefjes Opel Corsa en Peugeot 208 waren in 2025 goed voor achtereenvolgens 4.283 en 4.719 exemplaren. Ook in Italië heeft Lancia op zijn zachtst gezegd moeite om de Ypsilon aan de man te brengen.

Vooropgesteld: de Ypsilon deed het in Italië een stuk minder slecht dan in Nederland. Er zijn in 2025 in Italië 9.711 nieuwe Lancia's Ypsilon geregistreerd. Dat klinkt voor Nederlandse begrippen als heel wat, maar vergeet niet dat de Italiaanse automarkt een stuk groter is dan die van ons. In Nederland zijn vorig jaar 388.000 nieuwe personenauto's gekentekend, in Italië ruim 1,5 miljoen. In Italië was de Fiat Panda met ruim 102.000 verkochte exemplaren in 2025 de absolute koning van de automarkt, gevolgd door de Dacia Sandero en Jeep Avenger met elk zo'n 50.000 geregistreerde exemplaren. De Ypsilon komt niet eens in de Italiaanse Top 10 voor, daar de MG ZS met zo'n 29.000 registraties de tiende plek inneemt.

Het Italiaanse verkoopresultaat van de Ypsilon wordt des te pijnlijker als je beseft dat de vorige generatie Ypsilon op hoge leeftijd lang niet aan te slepen was. In een deel van 2024 was de vorige Ypsilon in Italië nog te koop, wat tot uiting komt in het verkoopresultaat van 32.175 stuks dat jaar. In 2023 was het model - dat sinds 2017 al niet meer in Nederland werd geleverd - nog de op twee na populairste auto van het land.

Lancia Ypsilon in Nederland

De Lancia Ypsilon is in Nederland als 110 pk sterke mild-hybride vanaf €30.800. Voor de 156 pk sterke elektrische Ypsilon Electric tik je in Nederland €33.700 af. Voor de sportieve elektrische Ypsilon HF met 280 pk ben je een kleine €41.000 kwijt.

Gebruikte Lancia Ypsilon

Liever een tweedehands Lancia Ypsilon? Kijk dan vooral even naar het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.