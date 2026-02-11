De EU moet rap beginnen met het verminderen van bureaucratie en stoppen met verplichtingen en sancties. Als een Duitse belangenvereniging dat zegt, moet het wel echt erg zijn.

Oproepen en noodkreten van de Europese auto-industrie aan overheden zijn tegenwoordig aan de orde van de dag, maar dat maakte ze eerder relevanter dan minder relevant. Dit onderstreept immers dat de nood bij de Europese autobouwers echt hoog is. Hildegard Müller, voorzitster van het Verband der Automobielindustrie (VDA), trekt in aanloop naar de volgende EU-top in maart ook aan de bel. Alle grote Duitse autofabrikanten zijn aangesloten bij het VDA, dat vanwege zijn belangrijke rol regelmatig voorbij komt op deze site. “Ander Europees beleid is absoluut noodzakelijk voor de Europese auto-industrie”, stelt Müller. De EU moet zich volgens haar in de eerste plaats richten op de belangen van de eigen industrie op het wereldtoneel en binnen Europa. “De wereld wacht niet op ons”, zegt ze. “In tegendeel: concurrenten houden Europa in de gaten en buiten de zwakke punten uit om een leidende positie te verwerven en economische groei te realiseren”.

Om de situatie te verbeteren, zijn volgens Müller vooral minder regels nodig. De EU maakt haar beloftes op dat gebied vooralsnog niet waar, merkt Müller op, want in 2025 zijn er meer Europese wetten ingevoerd dan ooit tevoren in de afgelopen 15 jaar. Stroomkosten moeten dalen, innovatie moet worden gestimuleerd in plaats van tegengewerkt. De EU moet voorbereide vrijhandelsverdragen veel sneller goedkeuren en een duidelijk en realistisch beleid voeren als het gaat om autonoom en elektrisch rijden. “Weg van verplichtingen en sancties en op naar marktgerichte stimulansen”, rondt Müller af.