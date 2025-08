Een Volvo 850 T5 Estate, een BMW 5-serie Touring of een klassieke combi van Mercedes-Benz, tja, dat die in waarde stijgen is niet zo vreemd. Maar zelfs een Renault 21 Nevada blijkt bijna veertig jaar nadat je 'm zag als pakezel meer waard te worden. We zetten de tien snelst in waarde stijgende klassieke stationwagons op een rij.

Gun jezelf eens dit plezier: ga de volgende keer dat je een Volvo 850 ziet achter de auto staan en luister naar het geluid. Een vijfcilinder, dat is overduidelijk. Die klinkt beter dan bij Audi en de auto biedt bij wijze van spreken de laadruimte van een vrachtwagen. Op onze kleine reis door de geschiedenis van de pakezels maken we vandaag een tussenstop in de jaren 80 en 90. En we beloven je: verder hoeft de reis niet te gaan, want de modellen uit de jaren 90 maken je absoluut gelukkig. Misschien niet bepaald wat de prijs betreft, die momenteel daalt, zoals de experts van het Duitse marktanalysebureau Classic Data bevestigen. De oldtimerkenners hebben hun tabellen bestudeerd en een top 10 samengesteld van de meest waardevaste auto’s uit deze decennia. Laten we met het belangrijkste beginnen: ook al worden de Volvo 850 T5 en de BMW 530i Touring van het type E34 steeds duurder, ze zijn erg leuk om in te rijden, onder andere vanwege hun geluid, hun betrouwbaarheid en hun degelijkheid. Ze zijn ook vandaag de dag nog steeds overtuigende bagage-experts. Het feit dat de jaren 90 een hoogtepunt waren in de autogeschiedenis draagt daar zeker aan bij.

1. Volvo 850 T5

1993-1996, 2.319 cc, 226 pk

Het hoeft niet meteen een T5R (foto) met 241 pk te zijn bij de 850. Eventueel volstaat ook de T5 met 226 pk vijfcilinder turbomotor, want die wordt al jaren duurder. Zes jaar geleden was deze uitvoering nog te koop voor een spotprijs, vandaag de dag betaal je er al drie keer zoveel voor. Ook met minder dan 200 pk heeft de hoekige Zweedse stationwagon echter veel potentieel als het gaat om waardeontwikkeling. Dat komt mede door het geluid: hij heeft altijd een vijfcilinder, ook in het geval van de van Audi afkomstige dieselmotor.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €5.600 €16.100 188%

2. BMW 530i Touring (E34)

1992-1996, 2.997 cc, 218 pk

De uitgangsbasis voor een lucratieve waardeontwikkeling bij een 5-serie is duidelijk: een zes in lijn. In dit geval ligt er zelfs een V8 onder de motorkap, de drieliter met 218 pk. De tweede voorwaarde is een kloppend onderhoudsverleden en een goede uitrusting. Als beide zaken op orde zijn, maakt het niet uit of het om een sedan of een Touring gaat: de waarde stijgt en stijgt.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.500 €14.400 1122%

3. Volkswagen Passat Variant (Typ B2)

1985-1988, 1.994 cc, 115 pk

Ook een werkpaard als een Volkswagen Passat Variant wordt, als je maar geduld hebt, een gewilde klassieker. De Passat van de B2-generatie wordt als stationwagon steeds duurder. Je betaalt inmiddels zomaar ruim €15.000 voor een exemplaar in nette staat.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €9.000 €15.500 72%

4. Volvo 940 GL Estate

1990-1996, 2.316 cc, 131 pk

Robuuste motoren, degelijk in elkaar stekende koetswerken en eenvoudige, maar duurzame techniek. Weer zo’n Volvo die voor de eeuwigheid lijkt te zijn gebouwd. Er was keuze uit viercilinder benzinemotoren (en zescilinders in de 960) en een Volkswagen-dieselmotor met zes cilinders.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.300 €10.500 67%

5. Peugeot 505 Break

1985-1986, 1.971 cc, 98 pk

Een lange auto, met een lange productieperiode. De Fransen bouwden de achterwielaangedreven 505 van 1979 tot 1995. Als stationwagon had hij met een lengte van 4,90 meter de ideale afmetingen voor liefhebbers van verhuizen en doe-het-zelvers.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.000 €9.300 55%

6. Audi 80 Avant 2.0 E (Typ B2)

1992-1995, 1.984 cc, 115 pk

‘Schöne Kombis heißen Avant’, zo luidde vroeger een Duitse reclameslogan. Mooi is de 80 Avant zeker, maar op een lengte van 4,48 meter heeft de bagageruimte een inhoud van slechts 375 liter. Met een gemiddelde prijs van 4.300 euro is de viercilinderuitvoering nog steeds scherp geprijsd, maar dat geldt niet meer voor de vijf- en zescilinders.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €2.900 €4.300 48%

7. Opel Omega A Caravan

1986-1990, 1.998 cc, 115 pk

Hij werd geprezen om zijn lage Cw-waarde van 0,28 en om zijn royale laadruimte met een inhoud van 540 tot 1.850 liter. De 4,77 meter lange Caravan heeft ook een 1,98 meter lang liggedeelte achterin te bieden. Je hoeft daarvoor alleen maar de achterbank om te klappen. Een waar ruimtewonder.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €3.700 €5.100 38%

8. Mercedes-Benz 230 TE (S124)

1989-1992, 2.298 cc, 132 pk

Zoek je een onverwoestbare Benz? Zeg maar één, twee, vier! De 124 was leverbaar als sedan, coupé, cabrio en T-model en er werden vanaf 1984 bijna 2,6 miljoen exemplaren gebouwd. Zo’n M102-viercilinder gaat net als de rest van de 124 eeuwig mee.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €9.400 €12.900 37%

9. Renault 21 Nevada

1986-1994, 1.721 cc, 94 pk

Hé, zijn ze er nog? Laten we het zo zeggen: ja, maar je moet goed zoeken, want goede exemplaren zijn zeer schaars. We vonden er eentje in Frankrijk op Lebencoin.fr. Bij ons zijn Renaults 21 inmiddels zo zeldzaam als goede macarons en tartelettes.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €2.600 €3.300 37%

10. Mercedes-Benz 230 TE (S123)

1980-1985, 2.299 cc, 136 pk

Er zijn van 1975 tot 1986 bijna 2,7 miljoen 123’s gebouwd , maar ook hier geldt: hoe beter, hoe duurder. In nette staat verkerende exemplaren met stationwagon-achterkant naderen al de €20.000. Met zo’n T-model en de M102-motor maak je wel altijd een goede keuze.