Echte verrassingen zijn zeldzaam geworden in de autobranche. Toch slaagde de familie achter Alpina erin om vriend en vijand tijdens de Como Car Week te verschalken met een coachbuild die niemand had zien aankomen, behalve Zagato. De Bovensiepen Zagato komt in een uiterst exclusieve oplage en dat hij geen Alpina mag heten komt doordat de merkrechten van die naam nu bij BMW liggen, en dan nog bepaalt BMW hoeveel ervan kunnen komen. De auto leunt immers op de huidige M4 cabrio.

Akkoord, een geheim bewaren bij een fabrikant met tweehonderd werknemers is makkelijker dan bij een multinational met twintigduizend personeelsleden. Maar toch blijft het een knappe prestatie als je bedenkt dat zowel Alpina als Zagato (en waarschijnlijk ook mensen bij BMW) betrokken waren bij de conceptie van de eerste Bovensiepen. Dat is het nieuwe uithangbord van de gelijknamige Duitse familie die op het punt staat om de Alpina-badge aan BMW af te staan. In plaats daarvan gaat de stichtende familie zich focussen op zijn verleden met Alpina Klassik en tegelijk ook op het heden met het merk Bovensiepen dat in Como zijn eerste worp heeft onthuld. Door toedoen van koetswerkbouwer Zagato is dat een moderne coachbuild geworden. Weliswaar opnieuw op basis van een bestaande BMW, maar deze keer wel heel anders uitgevoerd. Dit is wat we al weten over de Gran Turismo die midden 2026 klaar voor de verkoop moet zijn.

Toch geen restomod, wat velen dachten

Bij de bekendmaking van de verkoop van Alpina aan BMW in 2022 werd er hardop gespeculeerd over een toekomstige restomod. De tijdloze BMW E9 Coupé uit de jaren 70 werd daarvoor overwogen, net als de populaire E30 3-reeks uit het daaropvolgende decennium. Maar na verschillende haalbaarheidsstudies bleek die piste toch een doodlopend spoor voor de Bovensiepens. Niet alleen zijn goede exemplaren van die klassiekers ondertussen zeldzaam en duur geworden, ze ombouwen tot iets heel speciaals zou nog veel meer kosten. Kijk daarvoor maar naar de prijzen van andere restomods zoals een Singer 911 of een Kimera 037. Bovendien was het voor de familie heel belangrijk om zoveel mogelijk werknemers aan de slag te houden in Buchloe, enerzijds door onderdelen voor klassieke Alpina’s te gaan produceren en anderzijds door deze coachbuild samen met Zagato te ontwikkelen en in-house te assembleren.

Bovensiepen en Zagato al lang vrienden

De vriendschap tussen Bovensiepen Sr. en Zagato Sr. ontstond al decennia geleden op het Autosalon van Genève. Daar waren de families jarenlang standgenoten, wat tot een innige vriendschap tussen de familievaders en hun zonen heeft geleid. Wijlen Burkhard Bovensiepen kocht zelfs een Alfa Romeo SZ van Zagato, die nog steeds ongebruikt in de familiecollectie zit. Toen het denkwerk voor de richting van het nieuwe automerk begon, kwam Zagato telkens weer ter sprake. Ook de cultstatus die de Italiaanse koetswerkbouwer in Japan geniet, werd mee in rekening genomen. Na Duitsland en Amerika blijft dat voor Alpina een zeer belangrijke markt. Misschien niet de allergrootste, maar wel de fanatiekste waar lang de enige BMW-onafhankelijke Alpina-concessie gevestigd was. Dat de Bovensiepen Zagato door de Japanner Norihiko Harada getekend werd, is de kers op de taart.

Onder dat Italiaanse kostuum toch een M4

Hier wordt het verhaal pas echt interessant. Want ondanks de scheiding van BMW – dat Alpina als concurrent voor Bentley en Maybach wil positioneren – zit er toch een M4 onder de carrosserie van deze Zagato. Een M4 cabrio nog wel, om de ultieme GT-look zonder B-stijlen te realiseren en het double-bubble dak met Z-signatuur te kunnen integreren. Dat de coachbuild toch 142 mm langer en 26 mm breder is dan zijn donor, komt door de bijzondere bouwwijze. De carbon panelen worden namelijk grotendeels over het bestaande koetswerk gedrapeerd, om nieuwe homologatie- en crashtestprocedures te vermijden. Vandaar ook dat de buitenkleuropties beperkt zijn tot de tinten die BMW aanbiedt. Het canvasdak met cabriomechanisme wordt natuurlijk wel vervangen door een vast exemplaar, terwijl het interieur volledig in Lavalina-leder wordt bekleed – al dan niet in combinatie met alcantara. In totaal neemt de transformatie 250 manuren in beslag en omvat die meer dan 400 aangepaste onderdelen.

125 kilo lichter dan een M4 Cabrio

Met de motorexpertise van Alpina is Bovensiepen het aan zichzelf verplicht om de geblazen 3,0-liter zescilinder van de BMW M4 op te waarderen. Dat resulteert in een piekvermogen van 611 pk en 700 Nm, goed voor een sprint van 0 tot 100 km/u in 3,3 seconden en een top van meer dan 300 km/u. Het geheel ademt uit via een titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. Dat verlaagt niet alleen de achterdruk, maar weegt bij 22 kg ook 40% minder dan een vergelijkbare uitlaatlijn. Het geluid werd specifiek getuned voor de GT-roeping van deze Zagato. Verder zijn de dempers vervangen door speciaal ontwikkelde Damptronic-shocks van Bilstein, terwijl de nieuwe 20-inch wielen weer wat lichter zijn geworden. Toch komt de grootste gewichtsbesparing ten opzichte van de M4 Cabrio van de vaste dakstructuur die ook in carbon wordt uitgevoerd. Volledig uitgerust weegt de Bovensiepen Zagato zo 125 kg minder dan een M4 Cabrio, die in zijn basisvorm al 2 ton op de weegschaal zet.

Achter de schermen test- en ontwikkelingswerk voor BMW blijft

Over de nieuwe verhouding met BMW blijven de CEO-broers Andreas en Florian Bovensiepen vaag. Officieel scheiden de wegen van Alpina en Alpina Classic zich op 1 januari 2026, hoewel de productie van de B3 GT (Touring) en de B4 GT nog een paar maanden doorloopt. Daarna eindigt de coproductie tussen beide huizen helemaal. Toch kan het bijna niet anders dan dat BMW ermee ingestemd heeft om Bovensiepen de M4 Cabrio als basis te laten gebruiken. Temeer omdat de S58 M3/4-motor redelijk heilig is in München en hier toch 61 pk krachtiger is dan de sterkste versie die BMW zelf aanbiedt. Anderzijds beweren de twee CEO’s dat ze voor elke Bovensiepen Zagato een M4 Cabrio bij de dealer moeten bestellen, alvorens de ombouw kan beginnen. Achter de schermen zou Bovensiepen evenwel doorgaan met test- en ontwikkelingswerk voor BMW, zoals het dat al decennia doet.

Hoeveel de komende drie jaar is nog de vraag

Op het moment van schrijven wil Bovensiepen nog geen uitspraken doen over hoeveel Zagato’s het voor welke prijs gaat produceren. Daarvoor zouden er nog te veel vraagtekens zijn, die hoofdzakelijk de beoogde afzetmarkten betreffen en de bijhorende importheffingen. Is die knoop ontward, dan kunnen de Duitsers beslissen hoeveel ze er de komende drie jaar denken te slijten. Dat getal bepaalt op zijn beurt hoeveel een exemplaar precies gaat kosten.

De productiebeperking tot 2028 komt trouwens niet van Bovensiepen zelf maar van BMW, dat bekend heeft gemaakt dat de huidige M3/M4 in dat jaar vervangen wordt door de Neue Klasse-opvolger. Tussen de 50 en de 150 stuks lijkt dus een beredeneerde gok, met een prijs die aan de bovengrens zit van wat klanten pakweg aan een exclusieve 911 willen spenderen. Of dat effectief een zescijferig getal wordt met een 3 in het begin, weten we eind dit jaar.