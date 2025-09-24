Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Zelfs Bentley schuift EV-ambities op lange baan

Van 2030 naar 2035 naar… tja

8
Bentley EXP 15
Jan Lemkes

Bentley voegt zich in de lange rij met automakers die de EV-ambities voor de toekomst loslaten. Er komen elektrische Bentleys, maar de niet-elektrische exemplaren mogen nog heel lang blijven.

Mercedes-Benz, Opel, Alfa en Chrysler, Volkswagen en Porsche: EV-ambities worden de laatste tijd door de ene na de andere autofabrikant op de lange baan geschoven. Nu wordt het rijtje nog iets langer, want ook luxemerk Bentley gelooft niet meer dat z’n eigen EV-doelstellingen haalbaar zijn. Ooit wilde Bentley al in 2030 een volledig elektrisch merk zijn, later werd dat 2035 en als we Autocar mogen geloven, is ook dat niet meer in beton gegoten.

Dat betekent niet dat Bentley geen zin meer heeft in EV’s. Het merk komt nog altijd in 2026 met z’n eerste elektrische auto en er zullen er meer volgen, maar het edele Britse merk durft niet meer te beloven dat het op een dag helemaal klaar zal zijn met V8’s en andere benzineblokken. Dat deed het in 2020 bijvoorbeeld nog wel, want toen werd in het ronkende ‘Beyond100’-plan nog beloofd dat het merk in rap tempo zou elektrificeren.

Dat heeft alles te maken met het feit dat Bentley in feite een zustermerk is van Porsche en Audi, meldt CEO Frank-Steffen Walliser tegenover Autocar. Porsche en Audi blijven investeren in benzinekracht om ook in de toekomst de wereldwijde automarkt te kunnen bedienen, en dus lift Bentley vrolijk mee. “Er is een stevige dip in de vraag naar elektrische luxeauto’s, en de vraag is momenteel gewoon niet groot genoeg om een volledig elektrische strategie te rechtvaardigen. De luxemarkt ziet er heel anders uit dan toe we de Beyond100-strategie-presenteerden”, stelt de CEO.

Foto boven:de Bentley EXP 15-concept die in juli werd gepresenteerd

8 Bekijk reacties
Bentley Elektrische Auto Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Bentley Continental GT Convertible V8 |NAIM|Rotating Display|Touring Spec

Bentley Continental GT Convertible V8 |NAIM|Rotating Display|Touring Spec

  • 2021
  • 48.000 km
€ 234.950
Bentley Continental 4.0 V8 Hybrid Speed First Edition CARBON CERAMIC | NAIM

Bentley Continental 4.0 V8 Hybrid Speed First Edition CARBON CERAMIC | NAIM

  • 2024
  • 7.486 km
€ 324.750
Bentley Continental 6.0 W12 Mulliner, Vol!, BTW, YoungTmr

Bentley Continental 6.0 W12 Mulliner, Vol!, BTW, YoungTmr

  • 2006
  • 64.108 km
€ 47.950

Lees ook

Nieuws
Spyshots elektrische Bentley

Eerste elektrische Bentley: de Audi Q6 e-tron en Porsche Macan achterna

Nieuws
Bentley Ombre by Mulliner

Voor wie niet kan kiezen: Bentley ‘Ombre by Mulliner’

Nieuws
Bentley EXP 15

Bentley EXP 15: imposante elektrische Bentley heeft vleugje Hyundai Veloster

Nieuws
Bentley logo

Bentley krijgt nieuw logo

Nieuws
Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed doet de S in SUV eer aan

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.