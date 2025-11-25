Het Amerikaanse merk Tesla ontwikkelt al lange tijd auto’s die zelf kunnen rijden. Veel auto’s van Tesla hebben op dit moment de optie ‘Full Self-Driving’ (FSD). Maar gebruikmaken van dit technische snufje mag tot op heden niet. De functie is illegaal. Tesla en keuringsinstantie RDW werken nu aan een zogenoemde vrijstelling. Het elektrische automerk van Elon Musk laat op X weten dat het meer dan een miljoen kilometers veilig zou hebben gereden bij testritjes in zeventien verschillende Europese landen. Daarnaast zijn er allerlei andere testen gedaan. En dat biedt een goede basis voor nieuwe wetgeving.

De hoop van Tesla is dat bestuurders met FSD in hun auto straks zonder handen aan het stuur de snelweg op kunnen rijden, waarbij de auto zelf afstand houdt tot de voorganger en de wagen op de rijstrook houdt. Tesla’s moeten ook zelf van rijstrook kunnen wisselen, na bevestiging van de bestuurder. Die bevestiging kan je bijvoorbeeld geven door het gebruiken van de richtingaanwijzer.