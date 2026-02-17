De BYD Dolphin Surf krijgt een kleiner neefje. Dat is geen surfende dolfijn, maar een heuse zeeotter. BYD doet een graai uit de ton met dierennamen en snaait daar Racco uit. Die BYD Racco kunnen we je nu vanbinnen laten zien.

Het Chinese BYD heeft een voorkeur voor dierennamen. We kennen meerdere variaties op het Seal-thema, maar daarnaast verkoopt BYD ook auto's met namen als Dolphin, Dolphin Surf (elders: Seagull) Sealion en Shark. Aan die lijst van diersoorten die zich maar wat graag in een zeiknatte omgeving bevinden voegt het er nog een toe: Racco. Racco is namelijk Japans voor 'zeeotter'. De BYD Racco heeft niet voor niets een Japanse naam. Met de Racco wil BYD de Japanse kei-koper aan zich binden. Van die BYD Racco kunnen we je nu meer laten zien.

Al in oktober vorig jaar gaf BYD tijdens de Japan Mobility Show in Tokio het uiterlijk van de Racco vrij. Het is een elektrische stadsrakker met afmetingen waarmee het wagentje in de kei-categorie valt en dus in aanmerking komt voor fiscaal voordeel. Hij is 3,4 meter kort, net geen 1,48 meter breed en maar liefst 1,80 meter hoog. Na het exterieur kunnen we je nu ook het binnenste van de Racco laten zien. De stads-EV heeft een relatief eenvoudig dashboard met daarin een digitaal instrumentarium en aan weerszijden daarvan verticale uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. Centraal in het dashboard ziet een infotainmentscherm, een verdieping daaronder een klein overzichtelijk knoppeneiland. Opmerkelijk is het knuppeltje dat daar uitsteekt en waarmee je de rijrichting kiest.

Officiële specificaties zijn er nog niet, al spreken geruchten van een 20 kWh accu. De elektromotor zal maximaal 64 pk sterk zijn. Met meer vermogen zou de Racco immers geen kei-car meer zijn. Voor zover bekend komt de Racco alleen in Japan op de markt. Daar zal de elektrische stadsrakker zijn vizier richten op auto's als deze Nissan Sakura EV.