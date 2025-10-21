De ruim 5 kilometer lange Zeelandbrug over de Oosterschelde blijft altijd staan, ook als er over tien tot vijftien jaar een nieuwe brug of tunnel komt. Gedeputeerde Harry van der Maas zei dat tijdens een symposium op het provinciehuis in Middelburg over de toekomst van de zestig jaar oude verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

"Welk besluit we ook nemen: deze brug is een monument en een monument mag je niet afbreken. De Zeelandbrug zal er dus altijd blijven", zei de SGP-bestuurder. "De brug is meer dan beton, staal en asfalt; het is een symbool van verbinding en een belangrijke schakel in het leven van de Zeeuwen en voor onze economie. Maar het is inmiddels ook een icoon met zorgen."

De in 1965 geopende brug nadert het einde van zijn levensduur. De provincie Zeeland is als eigenaar jaarlijks 1,5 miljoen euro kwijt aan onderhoud. Vooral voor herstel van het beton, dat wordt aangetast door het zoute water. Bovendien rijdt nu veel meer en veel zwaarder verkeer over de brug dan waarop het bouwwerk is berekend. "Het wordt een hele uitdaging om nog vijftien jaar op een veilige manier gebruik te kunnen maken van de brug", zei Van der Maas, die weet dat tussen 2035 en 2040 vervanging noodzakelijk is.

Op het symposium, georganiseerd door JA21, werd gefilosofeerd over de mogelijkheden. Een nieuwe brug aanleggen, een tunnel of misschien wel een dam? In dat geval ontstaat een scheiding tussen zout en zoet water op de Oosterschelde, met grote gevolgen voor onder meer de natuur en visserij. "Wat het ook wordt: we weten dat de aanleg van een nieuwe oeververbinding vele jaren kost. Daarom moeten we nu al beginnen met nadenken, ontwerpen en afstemmen", zei Van der Maas.

De gedeputeerde heeft voor de financiering al aangeklopt bij het Rijk. "Want dit kunnen wij als provincie nooit alleen dragen." Van der Maas sprak maandag met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "We proberen om met het Rijk onderzoek te doen, afspraken te maken en samen de financiering te dragen. Want laten we eerlijk zijn: de N256 is een regionale verbinding, maar inmiddels eigenlijk een nationale verkeersader. Ergens hebben we een afslag gemist, dit had al lang een rijksweg moeten zijn."

Geen van de sprekers durfde een inschatting te maken van de kosten van een nieuwe oeververbinding. Directeur Martijn Smitt van bouwbedrijf Ballast Nedam, dat de Zeelandbrug bouwde voor 65 miljoen gulden, zei wel dat een tunnel tussen de 400.000 euro en 1 miljoen per meter kost.