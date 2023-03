Zeekr X: Geely's elektrische cross-over in Europa betrapt

Volvo brengt dit jaar de EX90 op de Europese markt, maar 2023 is ook het jaar waarin Volvo een nieuw elektrisch model aan zijn leveringsgamma toevoegt dat nog een stap onder de XC40 komt te staan: de EX30. Die Volvo EX30 krijgt in de vorm van de Zeekr X een zustermodel binnen de Geely-familie. Die Zeekr X komt ook naar Europa en inmiddels is het testwerk met die elektrische cross-over in volle gang. Op deze nieuwe set foto's is een ingepakt testexemplaar van die Zeekr X te zien die op een bevroren meer in Zweden aan de tand wordt gevoeld.

Zeekr heeft de X nog fanatiek ingepakt, maar feitelijk was dat niet nodig geweest. Het merk heeft de auto namelijk zelf al zonder stickerwerk getoond. De Zeekr X komt op het SEA-platform te staan, een basis die ook door de Smart #1 en de reeds genoemde Volvo EX30 gebruikt wordt of gaat worden. Technische specificaties van het elektrische model zijn officieel nog niet gecommuniceerd, maar AutoWeek kon je er eerder al het nodige over vertellen. Zo weten we dat de Zeekr X 4,45 meter lang, 1,84 meter breed en 1.57 meter hoog wordt. Zijn wielbasis is gelijk aan die van de Smart #1, maar de Zeekr X is wel bijna 20 centimeter langer dan die Smart. Hij krijgt in China in ieder geval een versie met twee samen 428 pk sterke elektromotoren. Ook komt er een 272 pk krachtige achterwielaangedreven variant. Vergelijkbare specificaties verwachten we eveneens voor de Volvo EX30.