De Nederlandse markt is weer een nieuw Chinees automerk dat zich volledig focust op elektrische auto's rijker. Het Chinese moederbedrijf van Volvo haalt Zeekr naar Nederland. De Zeekr X is een van de eerste twee EV's die van het merk die naar Nederland komen. Nu is bekend wat die elektrische cross-over moet gaan kosten.

De Zeekr X is een elektrische cross-over die je kunt zien als een zustermodel van andere elektrische compacte nieuwkomers zoals de Smart #1 en de Volvo EX30. Net als die twee auto's staat de Zeekr X namelijk op het modulaire SEA-platform van de gigantische Chinese autobouwer Geely. De Zeekr X is 4,32 meter lang en heeft een wielbasis van 2,75 meter. Daarmee is hij zo'n 10 centimeter langer dan de Volvo EX30 en zo'n 6 centimeter langer dan de Smart #1. De wielbasis is gelijk aan die van de Smart en is dus 10 centimeter langer dan die van de EX30. De Zeekr X gaat in Nederland minimaal €45.990 kosten. Wat krijg je voor je geld?

Tot 440 kilometer elektrisch

De vanafprijs van €44.990 geldt voor de Zeekr X met 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor op de achteras. Daarmee sprint de Zeekr X al in 5,6 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 180 km/h. Deze Zeekr X Long Range RWD-versie heeft een 69 kWh accupakket en is goed voor een elektrisch bereik van tot 440 WLTP-kilometers. Snelladen kan met tot 150 kW. De Volvo EX30 is er met deze elektromotor overigens al vanaf €36.795, maar heeft dan wel een kleiner accupakket. De EX30 met exact dezelfde aandrijflijn als de Zeekr X Long Range RWD is de EX30 Single Motor Extended Range die er vanaf €41.495 is. De Zeekr X Long Range RWD is de enige variant waarmee je in aanmerking komt voor SEPP-aanschafsubsidie, de fiscale prijs ligt immers op €44.990.

Wil je meer elektrokracht? Kan ook. De Zeekr X komt namelijk ook als Privilege AWD naar Nederland. Die heeft twee samen 428 pk en 543 Nm sterke elektromotoren en is dan ook een stuk rapper. In slechts 3,8 seconden bereikt de Zeekr X Privilege AWD een snelheid van 100 km/h. Hij staat op 20- in plaats van 19-inch lichtmetaal en heeft een elektrisch bereik van tot 400 kilometer. Ook deze versie heeft de 69 kWh accu en kan tot 150 kW snelladen.

Zeekr X

De Zeekr X is overladen met scherpe lijnen en heeft een front dat niet zou misstaan op een model van Lynk & Co. Zo gek is dat niet, daar Zeekr in zekere zin voortkwam uit dat merk van Geely. De achterlichten zijn opgebouwd uit 229 ledjes en tussen de lichtunits vind je een verlicht Zeekr-logo. De auto is leverbaar met een glazen dak met een oppervlak van 1,21 vierkante meter. De bagageruimte van elke Zeekr X bedraagt 362 liter en elke motorversie mag tot 1.600 kilo trekken. De Zeekr heeft standaard een warmtepomp.

In het interieur vind je onder meer een digitaal instrumentarium met een diagonaal van 8,8 inch. Centraal in het dashboard zit een infotainmentscherm dat met 13,6 inch aanzienlijk groter is en waarmee je nagenoeg alle functies van de auto bedient of instelt. Zeekr levert de X onder meer met een enorm 24,3 inch metend head-updisplay met Augmented Reality

Zeekr X en Nederland

De Zeekr X is in Nederland per direct te bestellen. De auto vanaf het eind van dit jaar van dichtbij te bekijken in Zeekr's flagship store in Amsterdam.

Prijzen Zeekr X