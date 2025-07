Zeekr X duizenden euro's goedkoper door nieuwe uitvoering

Het iets grotere neefje van de Volvo EX30 wordt goedkoper. We hebben het dan over de excentriek gelijnde Zeekr X. De vanafprijs van die elektrische cross-over zakt met een paar duizend euro, zo kan AutoWeek melden voordat Zeekr er zelf ruchtbaarheid aan geeft.

De Zeekr X begon zijn Nederlandse verkoopavontuur met een vanafprijs van €45.490. Voor dat bedrag kreeg je een 272 pk sterke achterwielaangedreven variant met de grootste 'Long Range'-accu. Eerder dit jaar daalde de vanafprijs van de Zeekr X behoorlijk. De elektrische SUV is er sinds kort als Core RWD met dezelfde 272 pk sterke elektromotor, maar met een kleinere accu. Die variant kost in Nederland minimaal €38.990. Daar komt nu een nóg goedkopere variant onder.

Maak kennis met de Zeekr X Core Business Edition. Ook die heeft de 272 pk sterke elektromotor en de 'kleine' 49-kWh accu. Die is slechts, zonder meerprijs, in de 'kleuren' Grid Grey en Onyx Black verkrijgbaar. De reguliere Core-uitvoering is zonder meerprijs in de kleur Crystal White leverbaar, en daarin is de Business Edition niet verkrijgbaar. Voor Grid Grey en Onyx Black betaal je bij de reguliere Core een meerprijs van €1.200. Het verwarmbare stuurwiel dat je wél in de reguliere Core treft, moet je missen.