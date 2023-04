Zeekr trekt Lexus-executive aan voor Europese aanval

Geely's EV-merk Zeekr komt nog dit jaar naar Europa. Het brengt in ons hoekje van de wereld straks de Zeekr X op de markt, een elektrische cross-over die zijn basis deelt met de Smart #1 en met de op stapel staande Volvo EX30. Een nieuw merk introduceren doe je niet zomaar en dus zet Geely een doorgewinterde topman aan het roer van zijn Europese expansie.

Spiros Fotinos mag zich de CEO van Zeekr Europe noemen, zo meldt Automotive News. Fotinos heeft verspreid over bijna 25 jaar diverse hoge functies bij Toyota en Lexus vervuld. Van 2017 tot 2019 was Fotinos Global Head of Brand Management bij Lexus en tot september 2022 directeur bij Lexus Europe. Fotinos is al sinds september vorig jaar bij Zeekr in dienst als Vice President. Sinds januari is hij CEO bij Zeekr Europe.

Het merk haalt de Zeekr X en de eigenzinnige Zeekr 001 naar Europa. In het vierde kwartaal van dit jaar moeten de eerste exemplaren Europees asfalt onder hun wielen krijgen. De 001 was in eerste instantie als model voor Lynk & Co bedoeld en is in China al even te koop. De fabrikant verkoopt in thuisland China tevens een grote elektrische MPV die 009 heet.