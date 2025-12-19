De Zeekr 7X staat in 2025 tot nu toe op een 136e plek in de Nederlandse verkoopranglijsten. Dat klinkt natuurlijk niet zo indrukwekkend, maar gezien het feit dat deze forse elektrische SUV altijd flink meer dan 50.000 euro kost, is een positie boven de Fiat Grande Panda, Toyota bZ4X en Volvo EC40 toch lang niet gek. De vanafprijs gaat nu ook nog flink omlaag, dankzij de komst van een Business Edition die andere Zeekr-modellen al hadden. De Zeekr 7X Business Edition is in feite een Zeekr 7X Core, de reguliere instapversie van €53.990. Hij heeft dezelfde 75 kWh-accu, dezelfde 421 pk sterke elektromotor en hetzelfde torenhoge laadvermogen, dat het op papier mogelijk maakt om in 13 minuten van 10 naar 80 procent te laden.

Het verschil tussen de Core en de Business Edition zit hem in drie zaken: prijs, kleur en wielen. Om met die laatste te beginnen: de Business Edition heeft standaard de 20-inch-wielen die zelfs bij een dure Long Range nog een optie zijn. Dat staat dik, al vragen we ons wel af of die beloofde 480 kilometer actieradius zo nog haalbaar is. Dan kleur: dat is er nog minder dan anders. De reguliere 7X heb je in wit, grijs of zwart, bij de Business Edition blijven alleen grijs en zwart over. Tot slot prijs, en daar gaat het om. De Zeekr 7X Business Edition is van jou voor €50.990 en daarmee toch weer €3.000 voordeliger dan een Core. ‘Van jou’ zal in de praktijk meestal ‘van je leasemaatschappij’ zijn, en in dat kader is het goed om te weten dat de fiscale waarde met €49.990 net onder de 50 mille blijft. Dat maakt hem toch weer wat bereikbaarder en de standaarduitrusting is vast prima, hoewel Zeekr daar online opvallend schimmig over is.