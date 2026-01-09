De Zeekr 7GT is een fonkelnieuw model voor de Nederlandse markt. Het is een elektrische lifestylestationwagon met een rijbereik van minimaal 520 kilometer en een vanafprijs van €45.990.

Eerder speculeerde AutoWeek al dat de Zeekr 7GT de volgende nieuwe Zeekr voor Nederland zou worden. Dat blijkt te kloppen. Tijdens het Autosalon van Brussel heeft Zeekr de 7GT aan het publiek voorgesteld. Die auto bestaat in China al langer en heet daar 007 GT. Het is een elektrische stationwagon met een vanafprijs €45.990.

De Zeekr 7GT is 4,82 meter lang en heeft een wielbasis van 2,9 meter. Daarmee zit hij wat formaat betreft in tussen auto's als een Peugeot e-308 SW en een Volkswagen ID7 Tourer. De bagageruimte lust 456 liter. Daar komt bij dat de 7GT een frunk heeft waar 65 liter aan spul in past. Ongeacht de gekozen motor mag je er 1.600 kilo mee trekken.

Met 480 kW snelladen

Het leveringsgamma van de Zeekr 7GT begint in Nederland bij de Business Edition RWD. Die kost €45.990 en heeft een 75-kWh LFP-accu. Op de achteras zit een 421 pk en 440 Nm sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een elektrisch bereik van 519 kilometer. Snelladen kan net als met elke andere versie met 480 kW. Rap zat is de instapper ook. Hij snelt vanuit stilstand in 5,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Hoger op het menu staat de Zeekr 7GT Long Range RWD Launch Edition. Daarvoor vraagt Zeekr €50.990. Deze middelste uitvoering heeft ook de 421 pk sterke elektromotor, maar combineert die met een 100-kWh NMC-accu. Het resultaat is een actieradius van 655 kilometer.

Topversie Zeekr 7GT Privilege AWD Launch Edition heeft twee samen 646 pk sterke elektromotoren. Daarmee zoemt deze vierwielaangedreven versie in 3,3 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. De 100-kWh accu levert deze topvariant een bereik op van 558 kilometer. Het is de enige versie die standaard op 20- in plaats van 19-inch wielen staat.

Uitrusting Zeekr 7GT

De Zeekr 7GT heeft standaard onder meer matrix-ledkoplampen, een glazen panoramadak, stoffen bekleding, elektrische stoelvertelling voor- en achterin, een 15-inch infotainmentscherm en een 13-inch instrumentarium. De Long Range RWD Launch Edition voegt daar onder meer een 35,5-inch head-up display, een uitgebreid audiosysteem met 23 luidsprekers, een automatisch dimmende buitenspiegel aan de bestuurderskant, nappalederen bekleding en een parfumeringssysteem aan toe.

Topversie Privilege AWD Launch Edition borduurt wat uitrusting betreft door op de Long Range RWD Long Edition. Je krijgt onder meer elektrisch te openen en sluiten voor- en achterportieren, stoelventilatie voorin én een massagefunctie, een zwart dak en een achterspoiler. Bovendien krijg je adaptieve luchtvering en extra krachtige remmerij.