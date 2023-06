Highlights Zeekr 001

Tot 620 kilometer elektrisch

Achter- of vierwielaandrijving

Afgeladen met schermen

Vanaf €60.490

Het aantal Chinese merken dat in Nederland actief is, groeit gestaag. Zeekr van het gigantische Chinese concern Geely is het volgende nieuwe Chinese merk dat zich volledig richt op elektrische auto's. Het haalt de elektrische Zeekr X naar Nederland waar je hier alle specificaties en prijzen van vindt, maar introduceert ook deze grotere Zeekr 001 op de Nederlandse markt.

Tot 620 kilometer bereik

De Zeekr 001 bestaat in thuisland China al even en komt nu ook in Nederland beschikbaar. Het is een 4,96 meter lange vijfdeurs hatchback met een behoorlijke wielbasis van op een haar na 3 meter. De Zeekr 001 komt in Nederland in drie versies en met twee verschillende aandrijflijnen beschikbaar. De Zeekr 001 Long Range RWD is daarvan de variant met de grootste elektrische actieradius. Op de achteras zit een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor waarmee de Zeekr 001 in 7,2 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h bereikt. Zijn topsnelheid bedraagt net als die van de andere versies van de 001 200 km/h. De Zeekr 001 Long Range RWD heeft daarbij net als elke andere 001 een 100 kWh accupakket in zijn bodem. Deze variant schopt het tot een actieradius van tot 620 kilometer. Snelladen kan met tot 200 kW. De Zeekr 001 Long Range RWD kost in Nederland €60.490.

Voor meer elektropret moet je bij de Zeekr 001 Performance AWD en Privilege AWD zijn. Die twee vierwielaandreven smaken hebben allebei twee samen 544 pk en 686 Nm sterke elektromotoren, goed voor een 0-100-sprint in slechts 3,8 tellen. Behoorlijk rap dus. De Zeekr 001 Performance AWD komt tot 590 kilometer ver op een volle accu. De Zeekr 001 Performance AWD kost in Nederland €63.490. Voor de Zeekr 001 Privilege AWD ben je minstens €68.490 kwijt. De Zeekr 001 Privilege heeft in tegenstelling tot de Long Range RWD en Performance AWD geen schroefveren maar luchtvering en een adaptief onderstel. De Long Range RWD staat op 21-inch lichtmetaal, de Performance AWD en Privilege AWD hebben 22-inch groot schoeisel.

De Zeekr 001 Long Range RWD mag tot 1.500 kilo trekken, de twee vierwielaangedreven versies noteren een maximum trekgewicht van tot 2.000 kilo achter hun naam. Ongeacht de gekozen motorversie heb je een bagageruimte van 539 liter.

Uitrusting

De Zeekr 001 Long Range RWD heeft standaard al led-matrixverlichting, een elektrisch bedienbare achterklep en een glazen panoramadak. Een elektrisch verstelbaar stuurwiel, een verwarmbare achterbank, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, over twee zones gescheiden klimaatregeling en twaalfvoudig verstelbare voorstoelen zijn altijd van de partij. Hetzelfde geldt voor een inductielader, een 8,8 inch digitaal instrumentarium, een 14,7 inch head-up display, een 15,4 inch groot infotainmentscherm en een audiosysteem van Yamaha met acht luidsprekers. Een uitgebreide reeks passieve en actieve veiligheidssystemen is net als een autonoom parkeersysteem eveneens standaard.

De Performance AWD voegt daar - naast een andere aandrijflijn - krachtigere remmerij aan toe. De Privilege AWD heeft naast luchtvering ook geventileerde voorstoelen met massagefunctie, over drie zones gescheiden klimaatregeling, een 'parfumsysteem' en een uitgebreider audiosysteem met 12 luidsprekers. Daarbij heeft de Privilege-variant een extra en 5,7 inch metend scherm voor de achterpassagiers. Volgens Zeekr moet je met de 001 Privilege AWD met luchtvering ook in het terrein uit de voeten daar je de bodemspeling met die versie met tot 8,3 centimeter kunt vergroten.

Leuk weetje: de Zeekr 001 is het eerste productiemodel van Zeekr en begon zijn leven eigenlijk als concept-car van Lynk & Co. Niet zo gek dus dat de auto - net als de Zeekr X - een designtaal heeft die je wellicht van Lynk & Co herkent.

Prijzen Zeekr 001