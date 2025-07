Zeekr 001 Sport Edition: knaloranje klapstuk

Klapstuk is een stuk rundvlees dat gesneden wordt van de klapribben, maar het is ook een Zeekr. Dit is namelijk de Zeekr 001 Sport Edition, met hoogtepunt van het Nederlandse leveringsgamma van de Zeek r001.

Er is een nieuwe uitvoering van de Zeekr 001. Hij heet voluit Zeekr 001 Sport Edition AWD en staat met zijn vanafprijs van €73.990 aan de top van het 001-gamma. Inderdaad: nog een plekje boven de Privilege AWD die €71.990 kost. De Zeekr 001 Sport Edition AWD heeft net als die Privilege AWD en de daaronder gepositioneerde Performance AWD. Dat betekent: twee samen 544 pk sterke elektromotoren en een 100 kWh accu. Die combinatie helpt ook de 001 Sport Edition AWD in 3,8 seconden vanuit stilstand aan een snelheid van 100 km/h. Zijn bereik is met 585 kilometer gelijk aan dat van de minder dure Privilege AWD. Wat is er naast z'n prijs dan wél anders?

Best wat! De Sport Edition is namelijk standaard in de knallende kleur Speed Orange uitgevoerd, een kleur die op geen enkele andere Zeekr 001 leverbaar is. Wie dat te schreeuwerig vindt, kan tegen een meerprijs van €1.300 voor Tech Grey of Phantom Black gaan. Ook krijg je een uniek uitgevoerd interieur. Zo is het binnenste van de Zeekr 001 Sport Edition AWD in een combinatie van Charcoal Grey en Orange uitgedost. Net als het exterieur dus. Deze kleurcombinatie is niet beschikbaar voor andere 001's. Vind je het oranje in de auto te gewaagd? Dan kun je zonder meerprijs voor het Charcoal Grey & Orange-stijltje gaan dat je wellicht wel van andere Zeekrs 001 kent.

Meer Sport Edition-pret komt in de vorm van 22-inch groot zwart lichtmetaal, wielen die geïnspireerd zijn op de exemplaren van de in Nederland niet leverbare 001 FR. Wat je ook voor je extra centen krijgt: een uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler, zijspiegelkappen die van het zelfde lichtgewicht goedje zijn vervaardigd en oranjekleurige remklauwen. Geen speciale uitvoering zonder speciale vloermatten en dus rusten je schoenen in de Sport Edition op een setje.

Van de Zeekr X 001 Sport Edition komen wereldwijd maar 250 exemplaren beschikbaar.

Ook is er klein prijzennieuws met betrekking tot de andere uitvoeringen van de Zeekr 001. Zo kost de Long Range RWD met zijn vanafprijs van €60.990 voortaan €500 meer dan voorheen. De prijzen van de eerder al genoemde Privilege AWD en Performance AWD nemen met €1.500 toe.

In Nederland zijn sinds de marktintroductie van de Zeekr 001 in 2023 in totaal 790 exemplaren geregistreerd. Dat zijn er 180 stuks meer dan van de kleinere X in min of meer dezelfde periode.