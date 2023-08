Zeekr 001 FR richt pijlen op Tesla's Plaid-versies

Zeekr, een Chinees zustermerk van Volvo, Polestar en Lynk & Co, lijkt een merk te worden om rekening mee te houden. Hier in Europa strijkt het neer met de op papier veelbelovende Zeekr X, een neefje van auto's als de Volvo EX30 en Smart #1, maar ook met de grotere Zeekr 001. De 001 begeeft zich in het vaarwater van auto's als de BMW i4, Volkswagen ID7 en de ook van Geely afkomstige Polestar 4. Eerder legden we er de loep al eens op hoe de Zeekr 001 zich op papier tot zijn concurrenten verhoudt. Voordat hij zich in de praktijk kan bewijzen, verhoogt Zeekr alvast de inzet met de 001.

Volgens de Chinezen gaan namelijk zelfs de Plaid-versies van Tesla eraan geloven als het straks op de proppen komt met de Zeekr 001 FR. In een korte tweet stelt Zeekr: 'Plaid is saai. De Zeekr 001 FR is een nieuw soort monster.' Daar zit geen woord Chinees bij. Om werkelijk de snelste Tesla's het vuur aan de schenen te leggen, zal de Zeekr 001 FR van goeden huize moeten komen. De Tesla Model S Plaid legt ruim 1.000 pk vermogen in de schaal, speert in 2,1 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 322 km/h. De vooralsnog sterkste Zeekr 001 is 544 pk sterk en heeft voor die sprint 3,8 seconden nodig. De Zeekr 001 FR moet dus een wel heel flinke upgrade worden. Binnenkort horen we meer, zo belooft Zeekr.