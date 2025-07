Zakelijke rijders willen wél sportieve aankleding, maar níet de kosten die daarbij komen. Dat is althans wat Kia lijkt te denken, want de Kia EV3 en Kia EV6 bieden als GT-Line Business Edition precies dat.

‘GT-Line’ betekent bij Kia toch vooral een sportieve aankleding voor binnen- en buitenkant. Denk aan zwarte hemelbekleding, sportief gevormde stoelen met fraaiere bekleding, grotere wielen en unieke bumpers. In het geval van de populaire EV3 zijn ook de hoogglans zwarte wielkastranden een duidelijk onderscheidend punt. Een GT-Line is doorgaans één van de topversies, al maakt Kia bij de EV3 nog onderscheid tussen de reguliere GT-Line en de nog luxere GT-Plusline. Bij de EV6 is een GT-Line simpelweg de allerdikste versie en biedt hij standaard vrijwel alle beschikbare voorzieningen.

In beide gevallen betaal je er goed voor. De EV3 is er met de grote accu vanaf €41.495, maar een GT-Line kost je minimaal €47.195. De EV6 is er met 84 kWh vanaf €49.495, maar een GT-Line kost €59.995. In het geval van de Business Edition ziet het prijskaartje er echter heel anders uit. Bij de EV3 stap je dankzij dit actiemodel al voor €41.495 in een auto met GT-Line-uiterlijk, bij de EV6 kost de GT-Line Business Edition €51.995.

De EV3 is als GT-Line Business dus exact even duur als de reguliere instapversie Air. Los van de GT-Line-uiterlijkheden is hij qua uitrusting vergelijkbaar met de Plus, die €43.195 kost. De Kia EV3 GT-Line Business heeft dus gewoon stoel- en stuurverwarming, snelwegassistentie met adaptieve cruisecontrol, climatecontrol met twee zones en een draadloze telefoonlader, maar is zeker niet zo luxe als een ‘echte’ GT-Line. Aan de buitenzijde kun je de Business herkennen aan zijn koplampen en achterlichten, want dit is de enige GT-Line zonder de luxe full-led-variant daarvan.

Bij de EV6 lijkt het verschil in uitrusting tussen de GT-Line Business en de GT-Line minder groot, al zit de echte luxe van laatstgenoemde er niet op. Je krijgt dus geen head-up display en ook geen achterbankverwarming, maar wel ‘gewoon’ de uitgebreidste matrix-ledverlichting, stoelventilatie, uitgebreide rijassistentie en een elektrische achterklep. Luxe zat dus, en dat voor een bedrag dat niet veel hoger ligt dan de basisprijs van een aldus aangedreven EV6.

De speciale edities van de Kia EV3 en EV6 richten zich uiteraard vooral op zakelijke rijders, die zo profiteren van extra gunstige bijtelling. Voor particulieren is het echter ook mogelijk om deze uitvoeringen te bestellen.