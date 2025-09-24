Ga naar de inhoud
Zagato en Capricorn presenteren nieuwe hypercar in België

Gevleugeld geheel

Capricorn Zagato teaser
Jan Lemkes

De Duitse onderdelenfabrikant Capricorn komt met zijn eigen hypercar. Het bedrijf werkt daarvoor samen met het beroemde designhuis Zagato en presenteert de creatie tijdens de Zoute Grand Prix in België.

Capricorn is niet zo’n bekende naam voor de gemiddelde autoliefhebber, al kwam het bedrijf ooit al voorbij als de koper van de Nürburgring. Dat avontuur duurde niet lang, maar Capricorn is niet bang voor een nieuw waagstuk. Onder de noemer Capricorn Car komt de Capricorn Group met een eigen hypercar, die afgaande op de teaser in ieder geval vleugeldeuren krijgt en ongetwijfeld niet traag zal zijn. Het ontwerp komt van Zagato, één van de beroemdste Italiaanse designhuizen, dus dat zit ongetwijfeld wel goed.

Capricorn Zagato teaser

Het is nog te vroeg voor specificaties, maar Capricorn en Zagato beloven een ‘analoge configuratie’ en ‘de ultieme driver-focused hypercar’. Dat doet vermoeden dat we best op een verbrandingsmotor en wellicht zelfs een handbak mogen rekenen, en doet denken aan auto’s als de Gordon Murray T.50. Capricorn vist dan ook in dezelfde super-exclusieve vijver, waar kennelijk genoeg steenrijke vissen in zitten voor tal van kleine merkjes. De eerste auto van Capricorn Car wordt op 10 oktober dichtbij huis onthuld, namelijk tijdens de Zoute Grand Prix in het Belgische Knokke.

