Niets in de wereld is gratis. Zo ook het fiscale cadeautje voor EV-rijders niet. De bijtelling voor elektrische auto's blijft langer gunstig. Aan de andere kant van het spectrum wordt de youngtimerregeling ernstig versoberd.

De bijtelling voor elektrische auto's zou per 1 januari 2026 in één klap worden verhoogd naar 22 procent. Dat gaat niet gebeuren. De bijtelling voor elektrische auto's wordt stapsgewijs verhoogd. Pas vanaf 2028 geldt voor elektrische auto's een tarief van 22 procent over de gehele cataloguswaarde, net zoals bij brandstofauto's al het geval is. Niets is gratis. Het fiscale cadeau aan de EV-rijder gaat ten koste van de zogenoemde youngtimerregeling. Die wordt versoberd.

Een auto moet nu minimaal 15 jaar oud zijn om door de fiscus als youngtimer gezien te worden. Wie een auto van 15 jaar of ouder zakelijk rijdt, betaalt daarbij 35 procent bijtelling over de dagwaarde. Dat is veelal aanzienlijk minder dan het lagere bijtellingstatief van 22 procent over de cataloguswaarde. Om nieuwe bijtellingstarieven voor elektrische auto's te kunnen bekostigen, wordt de youngtimerregeling flink aangepast.

Vanaf 2026 is een auto pas vanaf een leeftijd van 16 jaar voor de fiscus een youngtimer. Vanaf 2027 komt daar nog eens negen jaar bij. Dat betekent dat je vanaf 2027 dus pas met een auto van 25 jaar of ouder gebruik kunt maken van de youngtimerregeling.

Het nieuwe besluit moet 'bijdragen aan de vergroening van het wagenpark'.