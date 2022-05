Yohee, yohooo! - Vooruitblik GP Spanje

Het Formule 1-bewustzijn van de ‘nieuwe’ Nederlandse F1-fans begint waarschijnlijk op 15 mei 2016. Dat was de dag dat Max Verstappen in Barcelona, begeleid door het emotionele tv-commentaar van Olav Mol, zijn eerste Grand Prix-overwinning pakte. Kan Max dat kunstje komend weekeinde herhalen?

Het circuit: ultiem testterrein

Circuit de Catalunya is bekend terrein voor de teams. De lay-out met een mix van snelle, mediumsnelle en langzame bochten maakt het tot een ideale testlocatie; al twintig jaar lang draaien de teams hier vrijwel elke winter vele proefrondjes. Dat een gevarieerde omloop echter niet altijd spectaculaire races oplevert, bewijst het pre-DRS-tijdperk, toen de inhaalacties tijdens een Grand Prix meestal op de vingers van één hand waren te tellen.

Dat kwam (en komt) ook omdat, na een seizoensaanloop op wat ‘exotischere’ banen, in Barcelona de ware krachtverhoudingen naar boven komen. Vaak vertaalt zich dat in een startgrid met minder verrassingen en dus een race met minder actie.

Overigens is het heus niet altíjd saaiheid troef op Circuit de Catalunya. We herinneren ons bijvoorbeeld de geweldige titanenstrijd tussen Ayrton Senna en Nigel Mansell, die tijdens de ouverture in 1991 wiel tegen wiel over het asfalt raasden. Ook Michael Schumachers eerste Ferrari-overwinning staat ons helder voor de geest; vanaf P10 in de eerste ronde pakte de Regenmeister op een kletsnatte baan zijn tegenstanders één voor één in, om uiteindelijk met dik 45 seconden voorsprong te winnen.

Dé bocht: de ‘Max’-chicane

In Barcelona zijn meerdere bochten interessant. Na de start is het traditioneel dringen in de eerste links-rechtscombinatie, waar zelden iedereen ongeschonden doorheen komt. Ook daarna blijft het spannend, in de lange doordraaier Renault (bocht 3), die haast meteen overgaat in Repsol; hier reden Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar in 2016 van de baan. In de loop van de race is het trouwens belangrijk om op dit gedeelte het rubber een beetje te ontzien. Vooral de linker voorband krijgt het hier enorm zwaar te verduren.

Spectaculair is hoe onvoorstelbaar hard de auto’s, zeker met het grondeffect van dit jaar, door Würth (bocht 7) en Campsa (9) razen. Laatstgenoemde is met dik 250 km/h nét vol gas. Hét punt is echter de langzame chicane aan het einde van de ronde (14 en 15). Deze is ooit neergelegd om coureurs de mogelijkheid te geven om dichter achter elkaar het rechte stuk op te rijden en daarmee inhalen in bocht 1 te vergemakkelijken. Als je echter een beetje slim bent, kun je juist het omgekeerde bereiken. Vang je achterligger midden in de chicane op, ga vroeg op het gas en je trekt juist een gat, zoals Max Verstappen in 2016 demonstreerde. Hij hield op deze manier Kimi Räikkönen achter zich. Op vergelijkbare wijze hield Pastor Maldonado zich in 2012 Fernando Alonso overigens van het lijf. Het Venezolaanse konijn-uit-de-hoed bezorgde daarmee Williams zijn vooralsnog laatste zege.

Cockpit-view: Nyck de Vries

Tijdens de eerste vrije training komt er nóg een Nederlander in actie. Regerend Formule E- en voormalig F2-kampioen Nyck de Vries neemt bij Williams het stoeltje over van Alexander Albon. Toen dit bekend werd, gingen er meteen geruchten dat het team hiermee Nicholas Latifi onder druk wilde zetten. De Canadees presteert immers zwaar onder de maat en rijdt ook nog eens de nodige auto’s in puin.

Om De Vries’ optreden meteen even in perspectief te zetten: elk team is dit jaar verplicht om twee keer een rookie in te zetten tijdens de vrije trainingen. Dat de keuze op de Nederlander is gevallen, is in zekere zin logisch; hij is deze winter al met de formatie uit Woking in gesprek geweest voor een racezitje. Bovendien is De Vries een Mercedes-protegé en rijdt Williams met Mercedes-motoren.

Dat Latifi vele miljoenen betaalt voor zijn zitje maakt het lastig om hem gedurende het seizoen zomaar te vervangen. Een kans is echter een kans, zo zal De Vries redeneren. Sportief gezien is hij een betere keuze, daaraan twijfelt niemand. Aan hem om zich op vrijdagochtend van zijn allerbeste kant te laten zien. Wie weet wat er dan, met steun van Toto Wolff, nog in het verschiet ligt.

De Max-factor: boven de auto uitstijgen

Omdat de teams vele, vele terabytes aan referentiedata hebben in Barcelona, is de Spaanse Grand Prix hét moment om het eerste grote update-pakket te introduceren. Wat dat betreft wordt het komend weekeinde uiterst boeiend. Niet alleen tussen Red Bull en Ferrari, maar ook om te zien waar Mercedes, McLaren en Alpine staan.

Kijken we naar de verhoudingen tot nu toe, dan heeft Ferrari nog altijd de beter uitgebalanceerde auto in de bochten en Red Bull de snellere op de rechte stukken. Een groot verschil is dat de F1-75 wat toegankelijker lijkt, waardoor Leclerc en Sainz vanaf het eerste moment van het raceweekeinde relatief gemakkelijk het potentieel kunnen benutten. Verstappen en Pérez moeten daarentegen harder werken om de ‘sweet spot’ van hun RB18 te vinden, maar daarbij komt natuurlijk de Max-factor om de hoek. Wanneer het er écht om gaat, weet Verstappen altijd nét dat beetje extra uit zijn bolide te persen. Zodoende wint hij wel eens een race met een auto waarmee dat eigenlijk niet kan.

Facts & figures

Circuit de Barcelona-Catalunya

Lengte: 4,675 km

Aantal ronden: 66 (308,424 km)

Ronderecord: 1.18,149 (2021, Max Verstappen)

Tijdschema

vrijdag 20 mei

Vrije training 1: 14.00 - 15.00 uur

Vrije training 2: 17.00 - 18.00 uur

Zaterdag 21 mei

Vrije training 3: 13.00 - 14.00 uur

Kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur

Zondag 22 mei

Race: 15.00 - 17.00 uur