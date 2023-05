Xpeng X9: slimme concurrent voor ID Buzz?

In korte tijd is het internationale modellenaanbod van het Chinese Xpeng behoorlijk gegroeid en het lijkt er niet op dat CEO He Xiaopeng spoedig op de rem trapt. Sterker nog: de topman blikt doodleuk vooruit op nog een nieuw model: de X9. Dat wordt een bijzondere!

De Europese marktintroductie van de Xpeng P5 verliep niet helemaal zoals het in 2014 opgerichte automerk voor ogen had. De Europese introductie van de P5 werd tot nader order uitgesteld. Moeten we het in Europa dan zonder waren van Xpeng doen? Welnee. Het merk bracht dit jaar namelijk in één klap de Xpeng P7 en de G9 op de Nederlandse markt, achtereenvolgens een flinke elektrische sedan en een forse elektrische SUV. Daarnaast verkoopt Xpeng in thuisland China én in Noorwegen de G3i, de gefacelifte versie van Xpengs eerste auto: de G3. Een ruime maand nadat Xpeng in de vorm van de G6 een splinternieuwe middelgrote elektrische SUV met een sterk aflopende daklijn presenteerde, heeft topman He Xiaopeng al weer trek in de volgende nieuwkomer.

Op zijn Weibo-pagina plaatst de Xpeng-CEO namelijk een afbeelding waarop we de nieuwe modelnaam X9 zien. Xiaopeng omschrijft de X9 als een MPV waarmee het 'jonge mensen' wil trekken. Of de topman daadwerkelijk gelooft dat relatief jonge kopersgroepen in de markt zijn voor MPV's? Dat zou zomaar kunnen. In thuismarkt China zijn MPV's beduidend populairder dan in Europa. Merken als Buick, Lexus, Hongqi bieden er met glimmers overladen balzalen met schuifdeuren aan en ook Geely's merk Zeekr heeft een grote elektrische MPV in het aanbod.

Komt de Xpeng X9 ook naar Nederland? Het is vooralsnog te vroeg om daar iets over zeggen. De Xpeng X9 zou in ieder geval als alternatief voor de Volkswagen ID Buzz kunnen optreden.